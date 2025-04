San Marino. Un nuovo appuntamento dedicato alla salute della donna! Martedì 29 aprile 2025 dalle 18:00 alle 19:00, alla sala “Montelupo” a Domagnano si terrà la conferenza pubblica “Un’ostetrica in famiglia”!

“La possibilità di discutere e presentare innovazioni informative, organizzative e metodologiche nei percorsi che guidano la donna verso una maternità serena e consapevole, rappresenta la concreta dell’evoluzione del nostro sistema sanitario – conclude il Direttore Generale ISS Francesco Bevere -. Iniziative simili sono cruciali per documentare alla comunità sammarinese la gamma di servizi di alta specializzazione offerti alla cittadinanza dall’Ospedale di Stato e dalle strutture ambulatoriali territoriali, anche sul tema della maternità, tra i più sensibili per le famiglie, per le donne in particolare e per il futuro del paese del paese. Rivolgo un ringraziamento al direttore della U.O.C. Dott. Lo Re per aver guidato e rafforzato la crescita di tutti i profili professionali impegnati in questo percorso, in particolare le nostre Ostetriche, fiore all’occhiello dell’Ente e figure unghie centrali per l’ottimale riuscita del progetto. Grazie a tutti”.