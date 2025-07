San Marino, un weekend ricco di eventi tra sport, musica e cultura: ecco tutte le iniziative in programma

Il terzo fine settimana di luglio si preannuncia ricco di appuntamenti per tutti i gusti nella Repubblica di San Marino. Sport, musica dal vivo, spettacoli e mostre animeranno il territorio sammarinese dal 18 al 20 luglio, offrendo opportunità di svago e intrattenimento sia per i residenti che per i turisti.

Tennis internazionale sul Titano

Prosegue fino al 20 luglio la 32ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, torneo ATP Challenger 125. L’evento si svolge presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, nella Città di San Marino, e punta a confermare il prestigioso riconoscimento ricevuto nel 2024 dall’ATP come miglior Challenger d’Europa e Africa. I biglietti sono acquistabili direttamente in biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio delle partite. Info: www.sanmarinotennisopen.com.

Musica e spettacoli il 18 luglio

Venerdì 18 luglio si terrà l’evento “San Marino Goodbye”, omaggio alla musica tradizionale romagnola ispirata alla celebre canzone dell’Orchestra Casadei. La serata si aprirà con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e lo spettacolo “GIRAMONDO… sulla Via Emilia direzione 100”, per poi proseguire con il concerto di Alberto Bertoli e il progetto “Bottega Bertoli”, che intreccia brani del padre Pierangelo con quelli dell’artista. L’appuntamento è al Campo Bruno Reffi alle ore 21.00. Ingresso gratuito. Info: +39 3384691819.

Sempre il 18 luglio, nell’ambito della rassegna “San Marino TeatrOUT – Stiamo Fuori”, si esibiranno Cristina Donà e Saverio Lanza con il concerto “Spiriti Guida”, un viaggio tra canzoni proprie e omaggi agli artisti che hanno influenzato il loro percorso. L’evento si terrà alle ore 21.00 presso l’Area Verde della Sala Polivalente di Murata. Ingresso: €12,00. Info: info.istituticulturali@pa.sm.

Appuntamento anche con la 5ª Gara di campionato sammarinese di Tiro con la Balestra, che si svolgerà sempre il 18 luglio alle ore 21.00 alla Cava dei Balestrieri, nel centro storico. Ingresso gratuito. Info: info@federazionebalestrieri.sm.

Per gli amanti dell’aperitivo, da non perdere l’Apericena al tramonto al Parco Montelupo – Piazzale della Torre a Torraccia. Dalle 18.00 a mezzanotte si potrà gustare un buffet illimitato con dj set di Mr Lori G. Ingresso: €15 con consumazione.

Festa popolare a Fiorentino

Sabato 19 luglio e domenica 20 luglio, Piazza XII Ottobre a Fiorentino ospiterà la tradizionale Festa del Castello, con musica, spettacoli, giochi per bambini e stand gastronomici. Info su: facebook.com.

Mostre aperte nel weekend

Continua anche l’offerta culturale. Fino al 28 agosto, presso il Centro Congressi Kursaal, è visitabile “The RSM Biennials”, una mostra che ripercorre la presenza degli artisti sammarinesi alle Biennali d’Arte di Venezia dal 1986 a oggi. Orario: 9:00-13.00 / 14.30-17.30. Ingresso gratuito. Info: lamaisondelapetitesara@gmail.com.

Al Palazzo Sums, aperta fino al 3 settembre, la mostra “Memorie e Mestieri” con i dipinti di Pino Boschetti dedicati alla quotidianità del Novecento romagnolo. Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Info e biglietti: www.museidistato.sm.

Presso il Museo del Francobollo e della Moneta, nel centro storico, proseguono due mostre: “San Marino Lincoln Days” (fino al 14 settembre), che celebra la storica lettera di Abramo Lincoln ai Capitani Reggenti del 1861, e “Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino” (fino al 12 ottobre), dedicata alle prime monete d’oro coniate nel 1925. Info e biglietti: www.museidistato.sm.

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ricorda che gli eventi potrebbero subire variazioni di date o luogo, o essere annullati. Si invita a consultare www.visitsanmarino.com o a contattare direttamente gli organizzatori per aggiornamenti.