San Marino. Una manciata di secondi beffano il Tre Penne dalla vittoria, 1-1 allo Stadium con gol di Boccioletti

Primo turno di qualificazione UEFA Conference League 2024/2025

Tre Penne 1-1 Floriana

Tre Penne (5-3-2)

Migani; Nigretti (48’st Cecchetti), Palazzi, Vecchio (48’st Giovagnoli), Lombardi, Boccioletti (41’st Grieco); Dormi, Amati (41’st Magrotti), Scarponi; Guidi, Pieri (28’st Ceccaroli)

A disposizione: Colonna, Manzaroli, Zafferani, Zeka

Floriana (4-3-3)

Mafoumbi; Garzia, El Hasni, Spiteri, Kouro; Grech, Garcia (31’st Zammit Lonardelli), Vella; Reid, Nwoko (31’st Fernandinho), Thiago Santos

A disposizione: Cutajar, Andrijanic, Veselji, Arias, Micallef, Buttigieg, Yameogo, Obonogwu

Allenatore: Darren Abdilla

Arbitro: Omarov Rustam

Assistenti: Dolgikh – Belogradov

4° Ufficiale: Karabayev

Ammoniti: 39’pt Guidi (TP), 42’pt Garzia (F), 6’st Nigretti (TP), 23’st Scarponi (TP), 36’st Thiago Santos (F), 38’st Zammit Lonardelli, 43’st Reid (TP),

Marcatori: 15’st Boccioletti (TP), 50’st Grech (F)

SAN MARINO STADIUM (Serravalle, San Marino) – Il ritorno di Tre Penne contro Floriana, valevole per il primo turno di qualificazione alla UEFA Conference League, è sullo scacchiere tattico la fotocopia del match del Tony Bezzina Stadium. Il primo squillo di tromba è del Floriana dopo 8’ con punizione da posizione defilata, Reid colpisce a corto raggio ma trova attento Migani che respinge. Gli ospiti creano ancora dalle fasce, traversone di Kouro per la testa di Reid, che termina di poco a lato con Migani che lascia sfilare la sfera. Il Tre Penne prova a farsi vedere verso la mezzora con la giocata di Guidi, che libera Scarponi per il traversone sul quale non riesce ad arrivare di testa per pochi centimetri Pieri. Il Tre Penne si rende nuovamente pericoloso nel giro di pochi secondi al 32’ con una doppia occasione: prima il tiro di Nigretti in area respinto dal portiere, poi il traversone di Dormi sul quale l’incornata di Pieri viene deviata da Mafoumbi. Sul finire di primo tempo serpentina di Thiago Santos in area, tiro di destro e parata in due tempi per Migani.

Nella ripresa la prima occasione arriva dopo 10’ per il Floriana, Reid trova lo spazio per Thiago Santos che va d’interno sinistro sul quale è provvidenziale Migani. Il Tre Penne passa in vantaggio al quarto d’ora, cross di Nigretti verso Guidi, il cui tiro viene salvato da un difensore avversario e sul rimpallo arriva Boccioletti che di mancino scarica in rete facendo impazzire il San Marino Stadium. Quando la vittoria era una manciata di secondi, arriva la beffa sul finale per il Tre Penne che, sbilanciato in avanti, lascia spazi in difesa, Reid serve davanti a Migani Grech che deve solo insaccare.