San Marino. Una Victor in inferiorità fa suo il derby grazie a De Queiroz

12’ giornata di Serie D Girone D 2023-2024

Victor San Marino – Sammaurese

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; Lombardi, De Queiroz, Onofri; Bertolotti, Sami, Sabba, Carlini (21’st Sollaku), Tommaso Benvenuti; Arlotti (21’st Morelli), Manara (24’st D’Este)

A disposizione: Gattuso, Gramellini, Santi, Michelucci, Lozza, Socciarelli

Allenatore: Stefano Cassani

Sammaurese (4-3-3)

Ravaioli; Cecconi, Ruiz, Morri, Bolognesi; Gambino (25’st Pacchioni), Tamai, Campagna; Guidi (31’st Casadei), Maltoni, Misuraca

A disposizione: Zavatti, Iodice, Scanagatta, Marconi, Montesi, Frosio, Memoli

Allenatore: Stefano Bertolucci

Arbitro: Eremitaggio

Assistenti: Amorello – Bologna

Ammoniti: 11’pt Gambino (S), 23’st Ruiz (S), 29’st Tommaso Benvenuti (V), 37’st Tamai (S),

Espulsi: 12’st Lombardi (V),

Marcatori: 24’st De Queiroz

STADIO DI ACQUAVIVA – Secondo derby stagione per la Victor San Marino, che torna ad Acquaviva dopo la vittoria esterna contro il Progresso per 2-0. Cassani conferma per la seconda partita consecutiva Sami a centrocampo dal primo minuto, complici le tante assenze tra Nazionali (Tosi e Lazzari) e infortunati (Lattarulo, Haruna e De Santis). Passano 50 secondi e la Victor ci prova subito, Sabba per Arlotti che manda alto con il destro dalla distanza. Prima fase della sfida molto accesa, Victor di nuovo in avanti con Carlini che recupera palla nella metà campo avversaria, entra in area e attende troppo per calciare servendo poi Arlotti in fuorigioco. Verso la mezzora i biancazzurri si riaffacciano, palla dentro l’area e tiro di Bertolotti che viene deviato, qualche protesta da parte dei giocatori che chiedevano il tocco di mano da parte del difensore avversario. La Sammaurese si fa viva timidamente per la prima volta con la punizione di Gambino da posizione defilata, il quattro vede Pazzini fuori dai pali e prova a batterlo, ma la conclusione termina alta. La grande occasione della partita è della Sammaurese al 33’ calcio d’angolo e colpo di testa sotto misura di Morri, colpo di reni di Pazzini che smanaccia e toglie la palla da un gol già fatto salvando i suoi. Risponde subito presente la Victor, minuto 36 ed è ancora Arlotti ad avere la chance per il vantaggio, gli nega la gioia Ravaioli a mandare in angolo.

Nella ripresa parte meglio la formazione ospite, dopo tre minuti Bolognesi si accentra e tiro di destro che si stampa sul palo e termina a lato. Al decimo riecco i padroni di casa: Arlotti arpiona in area, serve Tommaso Benvenuti che calcia con il mancino a giro deviato in corner. Dallo spiovente di Sabba, Lombardi riceve lungo mette in mezzo e con una serie di batti e ribatti la sfera arriva al limite con la conclusione del capitano Enrico Sabba che si stampa sul palo. Poi riparte la Sammaurese ed è lo stesso Lombardi a commettere un’ingenuità, il difensore commette un fallo da fermo dopo che l’arbitro aveva già fischiato punizione per la Sammaurese e cartellino rosso che lascia in dieci i suoi. La Sammaurese in superiorità attacca, questa volta è Misuraca che ci prova in due occasioni e Pazzini è super a togliere la palla dall’incrocio. È ancora una volta duello Misuraca – Pazzini, traversone basso dalla sinistra di Bolognesi per l’11 giallorosso e l’estremo difensore respinge. Sempre la formazione di San Mauro che continua il pressing offensivo: palla di Cecconi per Maltoni e Pazzini è decisivo a negargli il gol ancora una volta. Al 23’ Manara è bravo a recuperare palla vicino all’area di rigore, Ruiz lo atterra poco fuori ed è punizione. Batte Sabba e la parabola è un cioccolatino per il colpo di testa a rete di De Queiroz. Al 43’ ci prova Campagna con la punizione dal limite, la sua traiettoria finisce alta sopra la traversa. Il triplice fischio arriva dopo quattro minuti di recupero, con la Victor San Marino che guadagna altri tre punti preziosi per la classifica.

©PIERPAOLO PIPPO