San Marino. Una vittoria e due secondi posti a Vallelunga per il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA

Dopo il doppio podio ottenuto nella Superpole Race al Mugello, il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA si è messo in evidenza anche nel terzo round del Campionato Italiano Velocità, andato in scena nel weekend a Vallelunga.

Il Round Roma Capitale ha segnato anche il ritorno di Edoardo Savino, quest’anno impegnato nel Mondiale Junior. Proprio Savino, insieme ad Alessandro Aguilar Carballo, è stato protagonista di un arrivo in volata che ha visto i due portacolori del Team Leopard Academy by Roc’n’DeA aggiudicarsi primo e secondo posto. Top five anche per Kevin Cancellieri, autore del secondo tempo di qualifica, che chiude al quinto posto, mentre Alessio Paglioni termina in undicesima posizione.

Aguilar Carballo è riuscito ad agguantare la seconda posizione anche in Gara 2 e si porta al 2° posto nella classifica del campionato. Un contatto all’ultimo giro, mentre era in lotta per la vittoria, ha tagliato fuori dai giochi Edoardo Savino, mentre Cancellieri ha chiuso al 6° posto. Gara 2 finita prima del tempo per Paglioni.

PREMOTO 3

GARA 1

P. 1 Edoardo Savino

P. 2 Alessandro Aguilar Carballo

P. 5 Kevin Cancellieri

P. 11 Alessio Paglioni

GARA 2

P. 2 Alessandro Aguilar Carballo

P. 6 Kevin Cancellieri

DNF Edoardo Savino

DNF Alessio Paglioni

Il Round di Roma Capitale ha ospitato anche il terzo appuntamento della Yamaha R7 Cup. Ioannis Peristeras, scattato dalla sesta casella in griglia, è partito bene ma non è riuscito a trovare il ritmo per giocarsi la vittoria, chiudendo al 5° posto. Gara complicata in partenza per Vito Iconomu e Umberto Chiarena: a causa della caduta di un pilota al primo giro e della ghiaia portata in pista, entrambi i portacolori del Team Roc’n’DeA sono stati rallentati e hanno perso posizioni. Chiarena si poi dovuto ritirare a tre giri dal termine a causa di un problema tecnico, mentre Iconomu ha chiuso 22°.

Il prossimo appuntamento, per i portacolori del Team Roc’n’DeA, sarà a fine luglio in occasione della CIV Racing Night a Misano World Circuit.

YAMAHA R7 CUP

GARA

P.5 Ioannis Peristeras

P.22 Vito Iconomu

DNF Umberto Chiarena