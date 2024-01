San Marino. Un’altra grande edizione per il Meeting del Titano. Ora sotto con in Mondiali

Si è conclusa la ventunesima edizione del Meeting del Titano, svoltosi nel weekend presso l’impianto natatorio del Multieventi Sport Domus di Serravalle. Una manifestazione che, per tipologia di vasca e per il periodo in cui si svolge, si inserisce di diritto tra gli eventi di mezza stagione considerati fondamentali per moltissimi atleti di livello per testare la propria preparazione in vista dei più importanti eventi dell’anno come Campionati Europei (giugno), Mondiali (febbraio) e quest‘anno anche Olimpiadi (luglio).

Organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e riconosciuta da LEN e World Aquatics, anche quest’anno il Meeting del Titano ha richiamato la partecipazione di tantissimi atleti e società provenienti da tutta Italia e da molte parti d’Europa (Malta, Slovenia, Gran Bretagna, Svezia, Bulgaria…) oltre, naturalmente, agli atleti di casa.

La presenza delle rappresentative italiane assoluta e giovanile, accompagnate dai CT Cesare Butini e Marco Menchinelli, sono ulteriore testimonianza della bontà dell’evento.

“Il nostro è un Meeting che cerca di dare spazio agli atleti assoluti e agli atleti più giovani – commenta il segretario generale della Federazione Sammarinese Nuoto Alfio Pasolini -. Ognuno di loro ha obiettivi propri, ma siamo consapevoli che le tappe intermedie sono fondamentali in un percorso sportivo. Siamo felici di vedere così tante presenze gara, è una conferma del buon lavoro svolto negli anni e uno stimolo a fare sempre meglio. Vogliamo che atleti e società stiano bene, si sentano a loro agio e possano esprimersi al meglio. Margini di miglioramento ce ne sono sempre, ma noi ogni volta cerchiamo di dare il massimo. La nostra Federazione è orgogliosa di offrire in territorio un week end di sport assoluto a livello di professionalità e organizzazione che ci viene riconosciuta da tutti i partecipanti”.

“Siamo una realtà piccola, ma allo stesso tempo c’è un grande gruppo di persone che si adopera per poter realizzare tutto questo – aggiunge il direttore della manifestazione Bruno Gennari-. Vedere così tanti atleti ogni volta è un’emozione e una grande soddisfazione. Ci sono nuotatori che presenziano da moltissimi anni e questo è motivo di orgoglio. Organizzare un meeting non è una passeggiata, ma il lavoro svolto dallo staff è eccellente e ogni volta le soddisfazioni compensano abbondantemente le fatiche. Per offrire un livello ancora superiore e fare crescere ancora la manifestazione servirebbe una vasca da 25 metri adiacente. Questo ci consentirebbe di organizzare un evento di portata ancora maggiore”.

A livello di prestazioni, il miglior risultato tecnico in campo femminile lo ha realizzato Lisa Angiolini, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, che ha nuotato i 100 metri rana in 1.07.90. In campo maschile, invece, la miglior prestazione tecnica è stata quella di Ivan Giovannoni (Centro Sportivo Esercito) nei 1.500 stile libero, chiusi in 15.14.71.

Archiviata con successo questa ennesima edizione la FSN si prepara ora a partecipare ai Campionati del Mondo in programma a Doha dal 2 al 18 febbraio. La prima a partire, nella giornata di oggi, sarà la sincronette Jasmine Verbenache cercherà un altro risultato di prestigio dopo il 7° posto ottenuto nel 2023. Le gare di nuoto artistico prenderanno il via da sabato. La prossima settimana toccherà ai nuotatori Loris Bianchi e Giacomo Casadei, alla ricerca di un buon risultato e dell’eventuale conquista del minimo per le Olimpiadi di Parigi.

