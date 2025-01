San Marino. UNAS. Comunicazione in tema sicurezza e corsi per coloro che operano o sono interessati ad operare anche in territorio italiano

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A

Gruppo A: Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II)Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; III)Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.)

In base al D. Lgs. 9/04/08 n°81, ogni azienda deve nominare un numero idoneo di ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, in possesso dell’attestato di frequenza ad un corso di formazione specifico. Durata e contenuti del corso sono specificati dal DM 388/03.

Ricordiamo che le imprese operanti in territorio italiano, DEVONO avere una formazione diversa e quella conseguita in base alle normative sammarinesi non è sufficiente.

La legge sammarinese 31/98 tra i propri decreti attuativi determina la previsione di corsi Addetto al Primo Soccorso quantificando gli stessi nella durata pari ad 8 ore per il corso di formazione e 4 ore per il corso di aggiornamento da effettuare ogni tre anni.

– 12 ore per le aziende di Gruppo B e C.

I corsi di aggiornamento, da tenersi ogni tre anni, durano invece 6 ore per le aziende del Gruppo A e 4 ore per le aziende del Gruppo B e C.

UNAS si pregia di segnalare che PER I PROPRI ASSOCIATI ha organizzato per fine aprile corsi valevoli per qualità e durata ANCHE per Italia, organizzati da professionisti italiani, come da specifica normativa.

La Segreteria UNAS potrà essere riferimento per eventuali chiarimenti necessari.