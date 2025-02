San Marino. UNAS Imprese: definito l’organigramma per il triennio 2025-2028. Una squadra di 15 persone al lavoro per artigiani e PMI

Conclusa con successo l’assemblea generale, caratterizzata da una forte partecipazione e un vivace confronto, UNAS Imprese ha ufficializzato il nuovo organigramma per il triennio 2025-2028. L’atmosfera di condivisione e appartenenza ha segnato un importante momento per il mondo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese sammarinesi.

Durante il primo Consiglio Direttivo di insediamento, presieduto da Luigi Ceccoli, sono state definite le cariche previste dallo statuto. Considerando l’intensificarsi degli impegni ai tavoli di confronto e la necessità di un’azione sempre più strutturata e incisiva, il presidente ha richiesto il supporto di tre vicepresidenti (Marisa Lividini, Daniela Luconi e Francesco Muccioli), per garantire un coordinamento più efficace sulle tematiche centrali per le imprese.

Confermata all’unanimità la fiducia nel Segretario Generale, dottor Pio Ugolini, il Consiglio ha inoltre nominato due nuovi membri tra gli associati, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione attiva di giovani e donne all’interno dell’associazione. Un segnale chiaro dell’impegno di UNAS Imprese nel valorizzare il principio fondante della propria identità: l’unione, intesa non solo come concetto, ma come strumento per sostenere e rappresentare al meglio le esigenze degli associati.

Nel corso della riunione, sulla base della relazione programmatica del presidente Ceccoli, il Direttivo ha delineato le prossime iniziative e le priorità strategiche dell’associazione, ponendo le basi per un triennio di azione concreta a supporto del comparto artigiano e delle PMI sammarinesi.