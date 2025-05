San Marino. Under 12: di nuovo Tre Fiori/Fiorentino contro Cosmos 1 per il titolo di Clausura

Separate da 8 punti dopo la 14° e ultima giornata di regular season , Tre Fiori/Fiorentino e Cosmos 1 si sono date nuovamente appuntamento all’atto finale del campionato Under 12, proprio come avvenuto nella Fase Autunnale. Allora la spuntò per pochissimo il Cosmos 1: quest’ultimo andrà pertanto a caccia del Doblete stagionale, mentre per il Tre Fiori/Fiorentino si tratterà di una missione riscatto, con motivazioni rinforzate da una condotta in regular season che ha fatto segnare un deciso innalzamento dell’asticella rispetto a quanto avvenuto nella Fase precedente, dove a dominare la classifica fu il Cosmos 1, che poi, come detto, coronò il tutto aggiudicandosi la finale. Fino allo scorso week-end è stato invece il Tre Fiori/Fiorentino a fare la parte del leone: ora manca l’acuto finale, che invece il Cosmos 1 non intende affatto concedere ai rivali. Si gioca al San Marino Stadium domenica alle 11:00, subito dopo i tre quadrangolari amichevoli che coinvolgeranno le altre squadre del Campionato Sammarinese Under 12 più un’ospite, ossia la Polisportiva Garden. Terminata la finale, sarà la volta delle premiazioni.

Campionato Sammarinese Under 12 | Finale Primaverile SQUADRA SQUADRA DATA ORA LUOGO Tre Fiori/Fiorentino Cosmos 1 28/08 11:00 San Marino Stadium

FSGC