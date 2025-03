San Marino. Under 14: San Marino travolge Malta 4-1

(copyright ©FSGC)

Prestazione autorevole e di grande personalità per la Nazionale U14 di San Marino, guidata da Vanni nella prima di due amichevoli consecutive con i pari età di Malta. I Biancazzurrini impiegano appena 30” per sbloccare il punteggio, andando in rete sull’asse Montebelli-Aureli. I giovani Titani legittimano la superiorità nello score anche nel volume nella qualità del proprio gioco. Da un’iniziativa di Augusto Ceccoli prende corpo il calcio di rigore del raddoppio. Mazza è impeccabile dal dischetto, spiazzando Micallef col destro al 21’. L’estremo maltese è monumentale, poi, nel negare il tris a Montebelli con un intervento plastico all’incrocio dei pali. Il terzo gol sammarinese sembrava cosa fatta anche sull’ennesima incursione di Augusto Ceccoli, che apre troppo il diagonale.

Anche nella ripresa San Marino si scopre letale in men che non si dica: il corto retropassaggio di Miceli regala una ghiotta chance ad Aureli, bravo a mettere a sedere Micallef prima di gonfiare il sacco col destro. Doppietta per l’attaccante tesserato nel Rimini, a segno in apertura di entrambe le frazioni di gioco. Di lì a poco, i Biancazzurrini calano il poker. Augusto Ceccoli si invola in corsia prima di porgere a rimorchio per il solito Aureli, irreprensibile nel convertire il rigore in movimento che vale la tripletta personale. Il risultato acquisito e la girandola dei cambi porta ad un atteggiamento più propositivo e spregiudicato da parte di Malta, vicina alla rete con Stefanovic in due circostanze. Di poco fuori il destro a giro al 59’, neutralizzato alla grande dal subentrato Fabbri l’assolo della punta al 63’. Nel mezzo una buona opportunità per Vella, impreciso dal cuore dell’area. I ragazzi di Sciberras trovano il gol della bandiera nel corso dell’ultimo minuto di gioco regolamentare: punizione da applausi di Busuttil, che spolvera l’incrocio dei pali con una conclusione potente e precisa che mette fuori causa un incolpevole Fabbri.

La Nazionale U14 di San Marino si impone 4-1 e con merito nella prima di due amichevoli consecutive con Malta: appuntamento a venerdì 24 maggio, sempre allee 15:30 allo stadio di Acquaviva, per una nuova sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming gratuita, con commento in italiano, su TITANI.TV.

Amichevoli internazionali U14, 1. partita | San Marino-Malta 4-1

SAN MARINO [3-5-1-1]

Michelotti (dal 52’ Fabbri); M. Ceccoli (dal 64’ Amati), Prendi, Piergiacomi (dal 64’ Lepri); Monaldi (dal 75’ Achilli), A. Ceccoli, Mazza (dal 52’ Michelotti), Angelini (dal 41’ Della Balda), Montali (dal 75’ Borgelli); Montebelli (dal 75’ Testoni); Aureli (dal 64’ Gasperoni)

Allenatore: Dario Vanni

MALTA

Micallef (dal 71’ Mulholland); Miceli (dal 46’ Attard), Bonnici, Mangion; Gatt (dal 55’ Dullard), Aquilina (dal 71’ Zerafa), Busuttil, Galea (dal 55’ Higgans); Roe, Stevanovic, Buttigieg (dal 55’ Vella)

A disposizione: Camenzuli, Hili, Grech

Allenatore: Charles Sciberras

Arbitro: Laurentiu Ilie

Assistenti: Alessandro Salvatori e Salvatore Tuttifrutti

Marcatori: 1’, 41’, 48’ Aureli, 22’ rig. Mazza, 80’ Busuttil

FSGC