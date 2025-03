San Marino. Under 16: doppia amichevole con Gibilterra la prossima settimana

La Nazionale Under 16 di San Marino sfiderà i pari età di Gibilterra lunedì 26 e mercoledì 28 agosto prossimi. Entrambe le partite saranno disputate allo stadio di Acquaviva, con calcio d’inizio alle ore 16:30 e diretta streaming gratuita su TITANI.TV.

I Biancazzurrini sono tornati in campo questo pomeriggio agli ordini del Commissario Tecnico Alessandro Loris Bonesso, che condurrà una sessione anche domani (Acquaviva, ore 16:00). Al termine di quest’ultimo appuntamento preparatorio saranno diramate le convocazioni ufficiali per le due amichevoli internazionali ed altrettanti allenamenti ufficiali, programmati alla vigilia dei due incontri tra Nazionali Under 16 di San Marino e Gibilterra.

FSGC | Ufficio Stampa