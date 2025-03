San Marino. Under 16: doppio Arlotti non basta contro il Kosovo, che la spunta ai rigori

La Nazionale Under 16 inaugura il Torneo di Sviluppo albanese con una buonissima prova contro il Kosovo, che la spunta ai calci di rigore dopo il frizzante 2-2 dei tempi regolamentari. La gara si sblocca dopo più di 10’: Shala etra in area e dopo aver vinto un rimpallo calcia in diagonale con il destro battendo Cenci. L’altro 4 in campo, Meloni, prova a replicare 2’ dopo: il suo tiro dal limite dell’area, però, è letto bene da Hasimi, che si distende e blocca. La Nazionale sammarinese resta ben presente nella metà campo avversaria, trovando il gol del pari al quarto d’ora a seguito di un mani di Graishta che manda Arlotti dal dischetto. Il numero 8 biancoazzurro è glaciale: palla da una parte, portiere dell’altra. A metà frazione Tamagnini prova a risolvere una mischia da corner calciando forte verso la porta di Hasimi, che con i pugni protegge il pari. Lavoro anche per Cenci al 27’: il portiere di Bonesso mette i piedi sulla battuta ravvicinata di Ademi, imbeccato da Ahmeti. San Marino torna immediatamente su, ma al 29’ subisce la massima punizione per un rocambolesco mani di Colombini. Dal dischetto va Ahmeti, che prima del fischio da rigore aveva gonfiato la rete, salvo poi vedersi annullato il gol: Cenci tocca ma non riesce a deviare la conclusione del capitano kosovaro che vale il 2-1. In avvio di ripresa il punteggio torna in equilibrio grazie ad un secondo calcio da fermo di Arlotti. In questo caso l’8 sammarinese disegna una parabola perfetta su punizione dal limite: palla a fil di palo e davvero nulla da fare per Hasimi. La risposta dei giovani kosovari è affidata ad un destro a giro di Tahiri che sorvola di poco l’incrocio più lontano. Non è a giro ma ben teso il destro che scocca Meloni al 73’: soluzione forte ma centrale, che Hasimi controlla. Sul ribaltamento di fronte, Ahmeti cerca gloria dalla media distanza: Cenci è attento sul mancino del capitano avversario. L’equilibrio rimane immutato fino al fischio finale. Da regolamento, niente supplementari ma immediatamente i calci di rigore. Inizia il Kosovo con la trasformazione di Bajrami, cui fa seguito quella di Coletta. Efficaci anche Ahmeti e Demolli, prima della parata di Cenci su Mehmeti. Immediatamente dopo, Montali manda fuori. Altre trasformazioni in serie di Demolli e Salihu da una parte, e di Meloni e Baldazzi dall’altra. A questo punto si va a oltranza. Cenci ipnotizza subito Osmani e Hasimi fa lo stesso con Guidi. Malaj, Molinari e Sekiraqa trasformano. Hasimi invece respinge la conclusione di Canarezza, mettendo fine alla serie e consegnando la vittoria al Kosovo. Titani in campo lunedì alle 11:30 contro il Belize.

Sono questi i 20 convocati del CT Alessandro Loris Bonesso: