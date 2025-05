San Marino. Under 16 Femminile: la Romania si impone 4-0 nella prima amichevole

Dopo i due incontri amichevoli disputati ad Acquaviva a giugno, la Nazionale U16 Femminile di San Marino ha ricambiato la visita alle coetanee rumene – affrontate ieri nella prima di due amichevoli consecutive al Buftea National Football Centre.

Pronti, via e le padrone di casa sbloccano il punteggio dal dischetto con Nicolae al 5’. Penalty causato da un incrocio di traiettorie tra Carli e Cândea, smarcata in area da Nombot. Esecuzione perfetta del capitano rumeno, che apre il piattone destro per spiazzare Arianna Forcellini. Poco più tardi c’è lavoro per il portiere sammarinese, alla prima parata di giornata, mentre Terenzi va alla ricerca di Paone – anticipata da Coman. Al quarto d’ora la stessa punta si conquista un corner, chiamando in causa il portiere rumeno. È il momento migliore per le Titane, che ci provano con Benedettini in due circostanze consecutive: su azione e da piazzato, però, il capitano non inquadra lo specchio. Al 21’ torna protagonista Elisa Terenzi, che spara fuori dopo una bella combinazione con Paone. La Romania, di contro, si riscopre tremendamente cinica: dopo un paio di conclusioni agevolmente neutralizzate da Arianna Forcellini, è Colibaba a regalare il raddoppio alle ragazze di Damaschin. Destro prodigioso per la mezzala, che converge sul destro per spolverare l’incrocio dei pali dai venti metri. Nel finale di frazione, le Biancazzurre lavorano per dimezzare il ritardo nel punteggio: l’asse Terenzi-Paone è elettrico, ma difetta in fase di conclusione. Al 35’ si sgancia anche Carli, che in combinazione con Benedettini crea problemi alla retroguardia di casa – capace di salvarsi anche un minuto più tardi sulla discesa di Elisa Terenzi, abile a smarcare Tamagnini area, ma l’azione sfuma sul raddoppio della terza linea rumena. Prima dell’intervallo, Colibaba incoccia sulla traversa da posizione a dir poco favorevole.

Nel secondo tempo la Romania mette in ghiaccio il successo nel primo quarto d’ora. Dopo un’iniziativa personale di Zamfir, chiusa in angolo, è Cândea a bucare la rete sammarinese già al 48’. La potente punta centrale arriva prima del portiere per risolvere una mischia in area di rigore, conseguente ad un corner. Dieci minuti più tardi c’è gloria anche per Banciu, subentrata in avvio di ripresa e capace di andare a segno direttamente dalla bandierina. Traiettoria perfetta per la centrocampista, che mette a referto un gol olimpico. Arianna Forcellini evita che il parziale possa lievitare ulteriormente, anticipando una porzione di gara caratterizzata da un gran numero di sostituzioni. Di fatto, si va direttamente al quarto d’ora finale in cui le Biancazzurre accarezzato la gioia del gol, ma l’azione personale di Elisa Terenzi – su lancio di Paolini – è invalidata per fuorigioco. Tutto regolare sul lato opposto, dove Forcellini vola per negare a Zamfir prima, e Lionte poi, l’acuto del potenziale 5-0.

Under 16 Femminile, Amichevole internazionale | Romania-San Marino 4-0

ROMANIA [4-3-3]

Coman; Fülop (70’ Craiovan), Bor?ea, Nicolae, Bogo?; Nombot (70’ Cico?), Turcu, Colibaba (46’ Banciu); Olah (62’ Lionte), Cândea (62’ Stanea), Cojanu (46’ Zamfir)

A disposizione: Heim, ?tefan, Apostol, Buc?a

Allenatore: Iosif Damaschin

SAN MARINO [4-2-3-1]

A. Forcellini; Stifani (62’ Bonciucci), Paolini, Carli (85’ Moroni), Benedettini; Tamagnini (62’ S. Forcellini), Yazici; Penserini (72’ Andreini), Bianchi (72’ Bartoli), E. Terenzi; Paone (85’ Ragazzini)

A disposizione: Lazzaretti, A. Terenzi, Francini

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Maria V?lu?escu (ROM)

Assistenti: Ilinca Mazga (ROM) e M?d?lina Dinu (ROM)

Quarto ufficiale: Alexandra Ogic? (ROM)

Marcatori: 5’ (r) Nicolae, 25’ Colibaba, 48’ Cândea, 58’ Banciu

Ammoniti: E. Terenzi, Benedettini

FSGC | Ufficio Stampa