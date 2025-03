San Marino. Under 16: rigori fatali anche con il Belize

In campo in mattinata contro i pari età del Belize, i Biancazzurrini dell’Under 16 – guidati dal Commissario Tecnico Bonesso – hanno centrato il secondo pareggio consecutivo, dopo quello ottenuto con il Kosovo (2-2). Come per la sfida di sabato, la parità al triplice fischio ha automaticamente condotto all’appendice dei calci di rigore – con due punti in palio per la vincente, uno per la formazione sconfitta.

Andando con ordine, è il Belize a sbloccare l’incontro al 14’, con un gol da antologia di Alessandro Valle. Fatale il pallone perso sulla propria trequarti dai Titani, che permette al centrocampista di liberare un destro di impressionante potenza e precisione. Nulla da fare per Achille Conti, fuori causa sulla bordata dai venti metri dell’avversario.

I Biancazzurrini si rimboccano le maniche per rimettersi in carreggiata e la volitività dei ragazzi di Bonesso viene premiata in coda ai tempi regolamentari. Molinari scappa in corsia, saltando il diretto marcatore prima di proporre un traversone sul secondo palo dove Baldazzi arriva puntuale a schiacciare in rete il punto dell’1-1 al 90’. Nei restanti sei minuti di recupero non succede nulla, così che Dashnor Vaizaj può posticipare l’esito del confronto ai calci di rigore. Che si confermano stregati per la Nazionale di San Marino, per uno scherzo del destino punita dagli errori dal dischetto dei due giocatori entrati nella rete del pareggio in extremis. Molinari si vede parare il primo, Baldazzi il quarto. Infallibili i centroamericani, nonostante Conti arrivi a toccare almeno due rigori, tra cui quello di capitan Glenn che regala il successo al Belize per un complessivo 5-3. Due punti che permettono ai beliziani di agganciare in classifica proprio San Marino, per due volte imbattuto nei tempi regolamentari ma nuovamente superato nella sfida dal dischetto. I Biancazzurrini torneranno in campo giovedì 7 marzo per affrontare i padroni di casa dell’Albania nel terzo ed ultimo impegno nel Torneo di Sviluppo UEFA riservato a selezioni nazionali U16.

FSGC | Ufficio Stampa