SAN MARINO. UNDER 17: L’ITALIA COLPISCE SOPRATTUTTO NELLA RIPRESA. FINISCE 4-0

Sfida complicata ma allo stesso tempo affascinante e prestigiosa per i Biancoazzurrini del CT Bonesso nella vicina Santarcangelo. Di fronte a San Marino, i “cugini” dell’Italia. La Nazionale padrona di casa si fa subito pericolosa al 7’, quando Liberali prima salta Marani sulla fascia sinistra, poi crossa per Camarda il quale colpisce di testa da centro area: tiro che però è troppo centrale per impensierire Casadei.

Neanche un giro di orologio e l’Italia passa in vantaggio: l’azione parte da Camarda, il giocatore più atteso, che in area si libera di Forcellini poi calcia trovando la parata di Casadei. La sua respinta però è corta: Mosconi è il primo ad avventarsi sulla palla e segna. Qualche minuto più tardi l’Italia ha l’occasione del raddoppio: tutto parte da un calcio d’angolo battuto da Coletta: il pallone arriva in qualche modo a Manfressoni il quale lo mette giù e calcia trovando la strepitosa risposta di Casadei in angolo.

Poco dopo la mezz’ora Casadei è ancora decisivo, questa volta sul tiro di Mosconi che, servito da Gariani, sfugge a Meloni e poi calcia: propositi azzurri respinti in angolo. Occasione colossale del 2-0 al 38’: prima Liberali si ritaglia lo spazio per il tiro, il rimpallo favorisce Di Nunzio che tutto solo in area calcia addosso a Casadei. Prima dell’intervallo è ancora prodigioso Casadei che manda in corner un sinistro in giravolta di Liberali indirizzato verso l’incrocio dei pali. Il primo tempo si conclude 1-0 per l’Italia, anche per merito della difesa dei Titanioltre che per qualche azione non sfruttata dagli Azzurrini.

Appena rientrata dagli spogliatoi l’Italia mette subito le cose in chiaro, tanto che dopo 10’’ costruisce subito un’azione pericolosa: Camarda e Liberali duettano, il secondo serve il primo che manda alto di testa non approfittando dell’uscita non perfetta di Casadei. È il preludio al raddoppio che arriva tre minuti dopo: Di Nunzio va al tiro, Casadei respinge ma suo malgrado spedisce il pallone verso Coletta, il quale segna indisturbato. Proteste da parte dei sammarinesi che ravvisano un’irregolarità commessa in attacco dall’Italia. Un minuto più tardi gli Azzurrini calano il tris con Camarda, che riesce a rubare palla a Montali prima di entrare in area e segnare.

Liberali al 52’ ci prova direttamente da calcio di punizione ma Casadei smanaccia in angolo.

Camarda va vicino alla doppietta al 57’ quando, servito rasoterra da Liberali, trova spazio in area e poi calcia forte ma impreciso. Pochi minuti e l’Italia sfiora per due volte il poker nella stessa azione: prima Mosconi si ritrova da solo davanti a Casadei ma spreca calciandogli addosso, la respinta favorisce Liberali che calcia di prima intenzione trovando la deviazione decisiva in angolo di un avversario.

Negli ultimi 11’ di tempi regolamentari, Casadei compie tre parate salva risultato: la prima su Olivieri al 79’ che calcia da buona posizione; la seconda su Maiorana il quale, servito da Olivieri di testa, calcia al volo trovando l’opposizione dell’estremo difensore sammarinese; la terza su azione fotocopia rispetto alla precedente: stessi protagonisti, stesso esito. A fine partita l’Italia trova il poker: Olivieri crossa da calcio d’angolo trovando Verdi, il quale segna di testa al terzo tentativo di serata.

Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro lussemburghese Torres fischia la fine e sancisce la vittoria dell’Italia, che si porta prima nel girone per differenza reti, ma a pari punti con la Grecia vincente sull’Irlanda Del Nord (2-0). San Marino tornerà in campo sabato alle 12:00 contro la selezione giovanile ellenica.

Qualificazioni Under 17 ad Euro 2024, DAY 1 | Italia – San Marino 4-0

ITALIA [4-3-1-2]

Pessina; Colombo, Verde, Maffessoli, Cama; Coletta (dal 63’ Olivieri), Gariani (dal 63’ Pisani), Di Nunzio; Liberali (dal 73’ Plicco), Mosconi (dall’83’ Maiorana), Camarda (dal 73’ Castiello)

A disposizione: Nunziante, Cocchi, Garofalo, Vezzosi

Allenatore: Massimiliano Favo

SAN MARINO [3-5-2]

Casadei; Marani (dal 41’ Montali), Bugli, Marinucci; Bindi, Pasolini (dall’83’ Zavoli), Meloni (dal 77’ Canarezza), Arlotti, Forcellini; Protti (dal 77’ Valentini), E. Della Balda (dall’83’ Mularoni)

A disposizione: F. Della Balda, Raschi, Contucci, Faetanini

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Ivo Torres (LUX)

Assistenti: Yannick Mentz (LUX) e Vusal Mammadov (AZE)

Quarto Ufficiale: Elchin Masiyev (AZE)

Marcatori: 8’ Mosconi, 49’ Coletta, 50’ Camarda, 90’+4’ Verde

FSGC | Ufficio Stampa