San Marino. Under 17: un autogol punisce un grande San Marino, Cenci para un rigore sullo 0-0

Buonissima prova per la Nazionale U17 di San Marino nella seconda uscita nel Round 2 – Lega B di EURO 2025. A decidere l’esito della sfida con la quotata Bielorussia è stato infatti solo una sfortunata autorete maturata al 73’ sugli sviluppi di un corner. In chiusura di primo tempo si segnala invece un calcio di rigore parato da Cenci a Charheika.

Avvio piuttosto equilibrato nel quale San Marino non rischia pressoché nulla, concedendo solo sporadici e imprecisi tiri dalla distanza agli avversari. I Biancazzurrini creano apprensione alla difesa bielorussa con l’angolo a sorpresa giocato su Terni e soprattutto sull’azione seguente, in cui il buon lavoro di Grandoni promuove una conclusione dal limite purtroppo masticata da Meloni. I Titani sfiorano il vantaggio anche al 18’, calciando una punizione laterale sul primo palo dove Chuprynski si salva in qualche maniera sulla botta di Arlotti, benché disturbato da compagni e avversari. Situazione speculare, ma nella metà campo opposta a metà frazione, quando la retroguardia sammarinese si salva per il rotto della cuffia dopo una sponda di Snapkou sul secondo palo che aveva messo Priemko nelle condizioni di calciare in semilibertà. Il potenziale punto di svolta al 39’, con il calcio di rigore assegnato alla Bielorussia per fallo di Ternu su Lutskovich. All’origine del penalty, un’incomprensione tra difensori e portiere di San Marino: Cenci mette però tutto a posto neutralizzando l’esecuzione di Charheika.

Nel secondo tempo la Bielorussia cerca di alzare i giri del motore, ma i Biancazzurri sono compatti e attenti in marcatura. Al 48’ Priemko viene fermato sul più bello da un prodigioso recupero difensivo, mentre San Marino si fa vedere di lì a pochi minuti sull’asse Tamagnini-Canarezza che produce un tiro cross abbrancato da Chuprynski. La sorte sembra voler propendere per il pareggio, quando Priemko – pescato da corner – colpisce in pieno la traversa e poi al 59’ viene fermato da una prodigiosa lettura di Cenci, che ne nega il semplice appoggio in area piccola per Snapkou. I Titani non rinunciano a proporsi, creando due occasioni da rete al 63’: dalla bandierina il pallone è recapitato sul secondo palo per una sponda che genera una mischia a ridosso dell’area piccola sbrogliata dai Bielorussi, in affanno anche sul successivo pallone giocato al centro. Da quella ripartenza scaturisce l’azione conclusa da una zuccata alta di Priemko da posizione invidiabile. A rompere l’equilibrio il più classico degli episodi fortuiti: la Bielorussia calcia un corner a rientrare dalla sinistra di Cenci, superato dal fuoco amico di Stefani nel tentativo di prolungare la traiettoria della sfera sul lato opposto dell’area. San Marino si conferma però una squadra ben centrata e non presta il fianco ai rinvigoriti tentativi avversari: Cenci è dinamico sulla punizione di Zhyvushka che si insinua tra le maglie della barriera, mentre il pacchetto arretrato reagisce bene al successivo angolo calciato pericolosamente sul primo palo. Prima del triplice fischio, anche un palo scheggiato dai Bielorussi: Zablotski rinvia l’appuntamento col gol a data da destinarsi, trovando la chiusura di Terni a deviarne provvidenzialmente il mancino a botta sicura. I Biancazzurrini di Bonesso torneranno in campo questo pomeriggio (ore 13:00) per sfidare l’Armenia (battuta oggi 3-0 dalla Bosnia ed Erzegovina) nell’ultimo impegno della loro avventura in Lega B – Round 2.



Euro U17 2025, Round 2 – League B | Bielorussia – San Marino 1-0

BIELORUSSIA (3-5-2)

Chuprynski; Snapkou, Sakuta, Sheremet; Zablotski (89’ Hasymau), Charheika (46’ Viarenich), Dehtiarenko, Hudach (46’ Fezhanka), Kalesnikovich (46’ Zhyvushka); Priemko (81’ Yastachkin), Lutskovich

A disposizione: Aleksandrovich, Zhyhimont, Safi, Chernyavskiy

Allenatore: Pavel Yauseyenka

SAN MARINO (3-5-2)

Cenci; Sammaritani, Stefani, Montali (79’ Colombini); Tamagnini, Canarezza (58’ Molinari), Meloni, Bucchi (72’ Cervellini), Terni; Arlotti (79’ Ciacci), Grandoni (58’ Guidi)

A disposizione: Conti, Zavoli, Pennacchini, Biordi

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Roman Jitari (MDA)

Assistenti: Alexandru Sajin (MDA) e Bojan Makari? (BIH)

Quarto ufficiale: Danijel Peri? (BIH)

Ammoniti: Sheremet, Arlotti, Grandoni, Shyvushka, Lutskovich, Montali, Guidi

Marcatori: 73’ aut. Stefani

Note: Cenci para un calcio di rigore a Charheika al 41’

FSGC | Ufficio Stampa