San Marino Under 19: la Finlandia si candida alla vittoria nel girone col 5-0 sui Titani

Nel secondo impegno nelle Qualificazioni agli Europei di categoria, l’Under 19 di San Marino ha incrociato i tacchetti con i padroni di casa della Finlandia. Gli scandinavi partono col piede pigiato sull’acceleratore, imponendo un ritmo elevato all’incontro. I tentativi Lähteenmäki ed Helén non inquadrano lo specchio, mentre Mendolin chiama in causa Casadei. La Finlandia è padrona della gara, che porta dalla propria parte in termini di punteggio al 22’ con Helén. Sugli sviluppi di una punizione laterale batte la linea sammarinese per bucare Casadei dopo l’iniziale respinta del portiere.

I giovani scandinavi continuano a spingere anche dopo aver acquisito il vantaggio, alzando la linea di pressione finanche alla rimessa in gioco da fondo campo. Condizione che permette a Protti e Forcellini di trovarsi spesso uno-contro-uno coi rispettivi marcatori e per questo sovente cercati dai rilanci di Casadei. L’estremo biancazzurro è poi monumentale al 39’, quando Sariyev assegna un calcio di rigore per un presunto intervento falloso di Marinucci su Vauhkonen. Sul dischetto il solito Helén che sceglie di incrociare: sceglie il lato giusto Casadei, che neutralizza il penalty e fa sfilare i titoli di coda sul primo tempo.

Nella ripresa i ragazzi di Lundberg impiegano appena 20” per raddoppiare. Zafferani perde palla al limite della propria area e per Helén è facile aggirare Casadei ed appoggiare in rete. Di lì a un minuto, Della Balda incappa nel secondo cartellino giallo in due partite – questo non gli consentirà di prendere parte all’incontro con la Svizzera di martedì. La Finlandia insiste e per Casadei c’è lavoro sulla bordata di Vauhkonen, salvo doversi arrendere a Paananen all’ora di gioco. Inserimento perfetto sul cross avvolgente di Puukko per la zuccata vincente. Quando i padroni di casa sembravano aver allentato un po’ la pressione, ecco l’uno-due che fissa il risultato finale, ad opera di Nzoko e ancora Paananen. Il primo scatta sul filo del fuorigioco per battere a tu-per-tu Casadei col mancino, mentre il centrocampista risolve un batti e ribatti in area sammarinese con un gran destro di controbalzo.

I Biancazzurrini torneranno in campo martedì 15 ottobre, sempre alle 12:00, per sfidare la Svizzera nell’ultimo impegno del raggruppamento. Gli elvetici, battendo di misura la Cechia, hanno raggiunto i più recenti avversari a quota tre punti. A guidare la classifica è la Finlandia, a punteggio pieno in attesa di misurarsi con i pari età cechi.

Euro U19, 2025 – Qualifying Round | Finlandia-San Marino 5-0

FINLANDIA [4-3-3]

Vuorjoki; Nurmi, Saarela, Simojoki, Lähteenmäki (46’ Puukko); Ruoppi (46’ Siltanen), Mendolin (81’ Mentu), Paananen; Huovila (21’ Nzoko), Helén (74’ Ezeh), Vauhkonen

A disposizione: Maukonen, Puukko, Pasanen, Toivonen, Kangasniemi,

Allenatore: Peter Lundberg

SAN MARINO [3-4-3]

Casadei; Valentini (87’ Valentini), Zafferani, Semprini; Marinucci, Cervellini, Della Balda, G. Bugli (89’ Meloni); Forcellini (77’ Domeniconi), Protti, Bindi

A disposizione: Hoel, L. Bugli, Mularoni, Pasolini, Domeniconi

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Bulat Sariyev (KAZ)

Assistenti: Samat Tergeussizov (KAZ) e Sargis Hovhannisyan (ARM)

Quarto ufficiale: Ashot Ghaltakhchyan (ARM)

Marcatori: 22’, 46’ Helén, 59’, 87’ Paananen, 75’ Nzoko

Ammoniti: Mendolin, Della Balda, Nurmi

Note: al 39’ Casadei respinge un rigore di Helén; 532 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa