San Marino. Under 21: domani il debutto casalingo con la Romania

Archiviato velocemente il debutto assoluto nelle qualificazioni ad EURO 2027, si passa ora al debutto casalingo. La Nazionale Under 21 domani riceve la Romania, reduce dallo 0-0 con il Kosovo. Per i giovani Titani le parole d’ordine, in questi pochi giorni che hanno separato la trasferta finlandese dalla ‘prima’ casalinga, sono state “lavoro” e “analisi”. La ricetta migliore, insomma, per ripartire forte. “Io sono molto sereno e lo sono anche i ragazzi” garantisce il CT Cecchetti – Ovviamente, nell’immediato post partita, l’aver subìto 7 gol ci ha lasciato dell’amaro in bocca: è normale e anche giusto. Ma posso assicurare che siamo ripartiti forte, concentrandoci in particolare sull’analisi degli errori commessi. Già sabato mattina il gruppo aveva completamente metabolizzato quella partita. Inoltre a loro non posso rimproverare nulla dal punto di vista fisico e dell’impegno: hanno dato veramente tutto. Sappiamo che possiamo fare di meglio in entrambe le fasi. Anzi, devo dire che abbiamo commesso errori abbastanza semplici da correggere, perciò mi aspetto buoni riscontri già dalla partita di domani.”

Di fronte, una Romania reduce da un pari sofferto. “La Romania ha faticato col Kosovo ma è una buonissima squadra. Questo, del resto, questo vale per tutti gli avversari di un girone – il nostro – che è davvero di grande qualità complessiva. – prosegue il Commissario Tecnico – La Romania ha doti fisiche importanti e gioca più di posizione rispetto alla Finlandia, che invece ruotava molto nelle varie zone del campo. Questo potrebbe darci qualche vantaggio, ma non mi spingo troppo in là con le considerazioni. Parliamo sempre di una squadra di atleti professionisti, con grandi doti: è un avversario da prendere con il massimo del rispetto e dell’attenzione.”

Cambia qualcosa nelle convocazioni, anche perché il CT deve fare in conti con un paio di infortuni che in nessun modo potevano essere risolti nel giro di cinque giorni. “Voglio fare un grosso in bocca al lupo ed un augurio di pronta guarigione a Zafferani e Valentini, usciti anzitempo nella gara con la Finlandia. Se per Valentini possiamo immaginare un infortunio guaribile in tempi relativamente brevi, siamo un po’ più preoccupati per il ginocchio di Zafferani. Ora attendiamo gli esami strumentali e incrociamo le dita. Sono ragazzi che danno tutto per questa maglia e che meritano il massimo del nostro rispetto.” – conclude il mister biancoazzurro.

Si gioca domani al San Marino Stadium. Fischio d’inizio alle 20:30 e diretta su Titani.tv. Questa la lista dei convocati per l’Allenamento Ufficiale odierno:

GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB CASADEI JACOPO Portiere 23/11/2007 A.S.D. URBANIA CALCIO BORASCO FABIO Portiere 18/09/2005 SAN MARINO ACADEMY SAMMARITANI MATTEO Difensore 07/06/2009 SAN MARINO ACADEMY MONTALI GABRIELE Difensore 26/06/2008 SAN MARINO ACADEMY ZAVOLI DIEGO Difensore 15/05/2004 SAN MARINO ACADEMY CIACCI MATTIA Difensore 30/12/2005 SAN MARINO ACEDEMY DOMENICONI FEDERICO Difensore 14/07/2006 SAN MARINO ACADEMY GASPERONI SIMONE Difensore 31/10/2005 SAN MARINO ACADEMY CHIARUZZI NICOLO’ Centrocampista 28/10/2005 CIVITANOVESE CALCIO 1919 ARLOTTI LEONE Centrocampista 21/06/2008 RAVENNA F.C. RICCARDI SINOME Centrocampista 18/10/2005 SAN MARINO ACEDEMY MOLINARI GIACOMO Centrocampista 20/03/2005 SAN MARINO ACADEMY BUGLI GIULIO MARIA Centrocampista 02/02/2007 SAN MARINO ACADEMY CASADEI MARCO Centrocampista 24/07/2006 SAN MARINO ACADEMY CERVELLINI TOMMY Centrocampista 04/08/2006 SAN MARINO ACADEMY TAMAGNINI SIMONE Centrocampista 17/01/2008 SAN MARINO ACADEMY DELLA BALDA ENEA Centrocampista 08/07/2007 SAN MARINO ACADEMY GASPERONI MARCO Attaccante 16/05/2004 SAN MARINO ACADEMY PROTTI NICHOLAS Attaccante 24/07/2007 SAN MARINO ACADEMY GRANDONI GIACOMO Attaccante 22/01/2008 SAN MARINO ACADEMY CANAREZZA LORENZO Attaccante 13/03/2008 SAN MARINO ACADEMY

