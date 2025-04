San Marino. Under 21: domani si chiude con la Lettonia. Cecchetti: “Ultima occasione per dare tutto”

Si conclude domani il ciclo della Nazionale Under 21 sulla strada per Euro 2025. Matteo Cecchetti e i suoi ragazzi di preparano a ricevere la Lettonia, penultima del girone ma con 8 punti all’attivo. Si riparte dalla spinta del San Marino Stadium, come un mese fa contro la Turchia, quando arrivò, davanti al pubblico di casa, un gol che mancava da sette anni. Così il CT alla vigilia: “L’ultima partita regala sempre una carica emotiva particolare. Tanti ragazzi sanno che per loro sarà l’ultima volta con questa maglia indosso, per mere ragioni di età. Ma siamo tutti coinvolti emotivamente, anche perché con i ragazzi si crea sempre un certo legame affettivo. In questi due anni sentiamo di essere cresciuti assieme. E lo abbiamo anche dimostrato con le prestazioni. Purtroppo non sempre siamo riusciti ad essere costanti nei 90’. Ma, tanto per fare un esempio, con la Turchia abbiamo fatto 20’ eccezionali dopo il gol di Ciacci che ha accorciato le distanze, sfiorando un paio di volte anche la rimonta. Lo dico sempre ai ragazzi: queste cose non succedono per caso, o per una semplice reazione di orgoglio. Succedono perché loro sono pronti e perché iniziano ad essere calciatori maturi. Devono esserne consapevoli sempre.”

Anche nel passato biennio di qualificazioni c’era la Lettonia nel girone di San Marino. E allo Stadium fu pareggio. “Mentirei se dicessi che non ci penso – ammette Cecchetti – ma sono anche pienamente consapevole del fatto che questa Lettonia non è la Lettonia di allora. Anche, banalmente, per via del periodo in cui la affrontiamo: all’epoca era marzo e loro erano all’inizio della loro stagione. Oggi è ottobre ed il campionato lettone è alla 32° giornata, perciò i giocatori sono al top della forma. Detto ciò, la squadra ha mantenuto a grandi linee quella base. Sappiamo che sono la formazione più vicina a noi tecnicamente, però va detto che in questo girone hanno fatto prestazioni ottime e davvero tanti punti. Sono certo che non si accontenteranno. In ogni caso, noi dobbiamo guardare in casa nostra. È l’ultima occasione per mettere in campo tutto quello che abbiamo e non finiremo questa partita – e questo biennio – con dei rimpianti.”

Al gruppo si aggiungono ragazzi ormai nel giro della Nazionale maggiore, ma a tutti gli effetti in età da Under 21: Fabbri, Giocondi e Valli Casadei. “Li ho sentiti veramente entusiasti di tornare da noi. Tutti i ragazzi dell’Under 21 che nel tempo sono passati alla Nazionale maggiore sanno che appartengono pienamente anche a questo gruppo. Anche loro, come gli altri, metteranno a disposizione della causa tutto quello che hanno in corpo e sono convinto che ci daranno una grande mano” – conclude il Commissario Tecnico.

Squalificato Amici, mentre rientra Matteoni. L’appuntamento è per domani al San Marino Stadium. Fischio d’inizio alle 18:30 e diretta gratuita disponibile su Titani.TV.

Questi i convocati per la l’Allenamento Ufficiale di stasera: