San Marino. Under 21: i Titani ritrovano lo Stadium per la sfida alla Turchia

Archiviato il capitolo Italia e con esso anche il capitolo trasferte, la Nazionale Under 21 ritrova il campo di casa per la penultima sfida delle qualificazioni europee. Avversaria dei Biancoazzurrini, domani alle 20:30, sarà la Turchia. Il CT Cecchetti fa il punto sullo status della sua truppa: “Devo dire che arriviamo bene a questo appuntamento, nel senso che siamo consapevoli di aver fatto molte cose nel modo giusto, e per tanti minuti, contro l’Italia, a dispetto di un passivo che ad un certo punto si è allargato. Bisogna dire che contro l’Italia abbiamo speso molte energie nervose, forse anche alla vigilia, ma sono cose assolutamente normali quando l’età media del gruppo è bassa come la nostra. Fisicamente però non ci sono state conseguenze, e questa è la buonissima notizia. Nicolò Sancisi si è sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato guai, perciò domani sarà pienamente a disposizione. Non c’è Matteoni perché squalificato, ma ci sono altri ragazzi che avranno la possibilità di dimostrare il loro valore. La squadra è tranquilla e serena, ed è certamente pronta a portare in campo le cose che sa fare. E al meglio. “

Ad Istanbul fu 5-0 per la Turchia, un risultato gonfiato solo nel finale da uno scatenato Yardimci, autore di una tripletta in 6’. Tra i pali c’era Amici, che al 5’ parò un rigore a Destan, poi rapace sulla ribattuta. “Peccato per quel gol sulla ribattuta, però sono stato molto contento di aver parato un rigore e, in generale, della mia prestazione, che spero di replicare domani. Ripartiamo dal primo tempo disputato contro l’Italia e in particolare dai quei 35’ che hanno preceduto il vantaggio azzurro. Quello di domani sarà il penultimo appuntamento del biennio prima di affrontare tra un mese la Lettonia, sempre in casa. Nostro compito è pensare una partita per volta e fare il meglio ogni volta che scendiamo in campo. Cosa mi aspetto da domani? Sicuramente che daremo il massimo, puntando a qualcosa di concreto come fare gol o centrare un risultato. Si parte sempre con questi obiettivi.”

Risultato che la Nazionale maggiore ha centrato solamente pochi giorni fa, e proprio allo Stadium. Un evento che ha generato un’onda certamente cavalcabile anche dall’Under 21. “Mi auguro vivamente che l’entusiasmo generato da quella vittoria della Nazionale maggiore possa spingere e stimolare i ragazzi, domani – l’auspicio del CT – Sia il Presidente Tura che il CT Cevoli hanno sottolineato come quello sia un risultato che riguarda tutti. Ed è vero: siamo tutti parte di un grande progetto finalizzato al bene della Nazionale maggiore. E non c’è dubbio che anche la Nazionale Under 21 abbia dato il proprio contributo. Basti pensare che in questo momento ci sono 13 giocatori in età da Under 21 che sono nel giro della Nazionale maggiore. È un orgoglio, questo. I miei ragazzi devono prendere tutto ciò come un ulteriore stimolo a fare bene e a dare il meglio di sé. Questa partita con la Turchia si prepara semplicemente ripartendo da quelle urla di gioia che ancora echeggiano tra queste mura (l’intervista è realizzata negli spogliatoi dello Stadium, ndr). È ulteriore benzina per continuare a fare quello che stiamo già facendo.”

