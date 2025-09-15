San Marino. Under 21: intervento perfettamente riuscito per Riccardo Zafferani

©FSGC
Riccardo Zafferani, centrale difensivo sammarinese recentemente infortunatosi in apertura di gara contro la Finlandia Under 21, è stato sottoposto in mattinata alla sutura del menisco interno ed alla regolarizzazione del menisco laterale. L’intervento operato dal prof. Camillieri insieme al dott. Grana presso l’Ospedale di Stato di San Marino è perfettamente riuscito, tanto che il calciatore inizierà quanto prima il percorso fisioterapico. Si stimano 4-5 mesi di attesa per il rientro in campo in attività agonistica.
FFSGC | Ufficio Stampa