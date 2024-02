San Marino. Under 22: il mercoledì di campionato premia la Juvenes-Dogana

Il turno infrasettimanale non fa sorridere gli Under 22, costretti a registrare la seconda sconfitta consecutiva, di misura come quella contro la Virtus. La sfida alla Juvenes-Dogana si apre con la gran traversa colpita da D’Addario dal limite dell’area: movimento dalla fascia al centro del campo da parte del capitano, e destro potente che scavalca Gentilini prima di sbattere contro il montante. Alla prima, vera replica la Juvenes-Dogana passa: Gianmaria Boghini si incunea in area dopo uno scambio da rimessa laterale ed il suo cross teso incoccia sul piede di Zavoli prima di rotolare beffardamente in rete. I ragazzi di Cecchetti tornano su sfruttando una bella triangolazione fra Bortolotto e Giocondi; l’esterno crossa a centro area per Giacopetti, che sceglie la soluzione volante senza però trovare la porta. La Juvenes-Dogana cerca il raddoppio cavalcando soprattutto le corsie. Un paio di fughe di Gianmaria Borghini creano qualche problema che viene risolto solo in extremis dalla retroguardia di Cecchetti. Poi c’è un destro potente di Benedetti, scagliato dall’out di sinistra, che termina di poco a lato dopo un’opportuna deviazione di Luvisi. Il colpo di testa alto di Colonna su corner conclude questa fase a tinte biancorossoazzurre. Nel finale di tempo la San Marino Academy torna a farsi vedere nell’area di Gentilini facendo sgorgare la propria iniziativa dalla corsia mancina. Lì D’Addario punta il diretto marcatore ed imbuca in area per Bortolotto, che fa immediatamente la sponda per Giacopetti: la conclusione affrettata dell’attaccante biancoazzurro difetta di coordinazione e la palla termina fuori. Prima del duplice fischio c’è tempo per un’occasionissima Juvenes: Merli calcia forte dall’interno dell’area di rigore, esaltando i riflessi di Battistini.

Il numero 30 della Juvenes-Dogana è anche colui che firma la prima palla-gol della ripresa: gran filtrante di Tumidei per il compagno, che sfugge ai radar difensivi e calcia velocemente in porta, chiamando Battistini ad una parata importante ma certamente meno complicata della precedente. Una manciata di minuti dopo, su corner, Cevoli va giù a contatto con Nicolò Sancisi e l’arbitro comanda il calcio di rigore. Dal dischetto Colonna calcia alla destra di Battistini, che battezza l’angolo giusto ma per centimetri non arriva alla respinta. L’episodio mette le ali alla Juvenes-Dogana, che torna immediatamente pericolosa sull’asse Gianmaria Boghini-Benedetti: l’esterno calibra bene il cross basso per l’attaccante, che apre il piattone e manda fuori, ma con la deviazione determinante di Mattia Sancisi. All’ora di gioco Gianmaria Borghini si mette in proprio e dopo aver guadagnato il limite dell’area esplode un mancino che si stampa sulla traversa. Passa una decina di minuti ed è Colonna, isolato in uno contro uno con Mattia Sancisi, ad imprecare contro il montante, reo di aver fermato il suo gran tiro a giro. Ad un quarto d’ora dal termine la combinazione fra Pasolini e Gianmaria Borghini porta l’esterno in area di rigore, dove cade a contatto con Casadei. La Juvenes-Dogana reclama il rigore mentre la San Marino Academy ribalta velocemente il fronte d’attacco. D’Addario cerca centralmente Renzi che di prima imbuca per Famiglietti: l’attaccante, pressato da Cevoli, è rapidissimo ad infilare Gentilini in girata e a riaprire ogni discorso. Gianmaria Borghini ha un’altra chance per entrare a referto, ma il suo piattone in area su assist preciso di Pasquinelli viene controllato da Battistini. Di là, l’ultima palla utile per arrivare al 2-2 capita sul piede di Casadei, la cui conclusione volante sul cross lungo di Luvisi è priva del necessario veleno per fare male a Gentilini.

Campionato Sammarinese BKN301, 22. giornata | San Marino Academy – Juvenes-Dogana 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Battistini; M. Sancisi, Luvisi, Zavoli, Giocondi (dal 46’ Ciacci), Valli Casadei (dal 68’ Sarti), Casadei, N. Sancisi (dall’80’ De Luca), D’Addario, Bortolotto (dal 61’ Renzi), Giacopetti (dal 46’ Famiglietti)

A disposizione: Grana, Giambalvo, Molinari, Gatti

Allenatore: Matteo Cecchetti

JUVENES-DOGANA

Gentilini; Cevoli, Manfroni, Valentini, Giac. Borghini (dal 65’ Traglia), Baldazzi, Colonna, Tumidei (dal 75’ Pasquinelli), Benedetti (dal 65’ Pasolini), Merli (dall’83’ Meluzzi), Gian. Borghini

A disposizione: Broccoli, Ronci, Cisternino, Stella

Allenatore: Alessandro Bizzocchi

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Andrea Zaghini, Gianmarco Ercolani

Quarto ufficiale: Francesco Mineo

Ammoniti: Valli Casadei, D’Addario, N. Sancisi, Sarti, Zavoli

Marcatori: 19’ aut. Zavoli, 50’ rig. Colonna, 77’ Famiglietti

Ufficio Stampa