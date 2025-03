San Marino. Under 22: la rete di Giacopetti non basta, La Fiorita arrotonda nel finale

La San Marino Academy lotta con impegno e determinazione nel match contro La Fiorita, che si conclude con una sconfitta per 4-1. Nonostante il punteggio, la squadra di mister Cecchetti dà segni positivi di crescita, creando diverse occasioni nonostante le difficoltà di organico e l’indubbio valore degli avversari.

Il primo tempo vede i Gialloblu pericolosi in avvio, con Alberto Riccardi e Mazzotti che creano alcune occasioni, ma la difesa della San Marino Academy risponde bene, con Casadei attento tra i pali. I Titani, dall’altra parte, sono attivi sul fronte d’attacco, costruendo soprattutto un’occasione con Marco Gasperoni, che non riesce a concludere per un intervento tempestivo di Zavoli al limite dell’area di rigore. Il punteggio rischia seriamente di mutare alla mezz’ora, quando Alberto Riccardi si coordina, su un’azione da corner, e fa tremare la traversa con un mancino dalla distanza. Da segnalare anche le ottime parate di Casadei su un paio di conclusioni pericolose di Olcese e il doppio intervento su Massari, che mantengono l’Academy sulla linea di galleggiamento, entro l’intervallo.

Nella ripresa, al 60’, La Fiorita sblocca il punteggio con un gol di Affonso. Il giocatore, entrato da pochi minuti, supera tre avversari e infila la rete con un tocco ravvicinato. Pochi minuti dopo, i Gialloblu raddoppiano con Mazzotti, che finalizza un buon cross di Massari girando la sfera sul secondo palo. Il terzo gol arriva al 74′ grazie a una triangolazione veloce e precisa tra Massari e Ambrosini, che si rivela lucido e freddo davanti a Casadei. La beffa per i Titani è che poco prima c’era stata un’azione che avrebbe potuto portare alla rete dell’1-2. Giambalvo riesce a imbucare profondo tra le linee e Santi di tacco mette Marco Casadei davanti a Zavoli: il portiere de La Fiorita è bravo a vincere il duello.

Nonostante lo 0-3, i ragazzi di Cecchetti reagiscono, continuando a cercare il gol fino alla fine. Giacopetti calcia debolmente dopo una lunga e bella azione personale e, nel finale, sigla la rete dell’1-3. Santi, da calcio d’angolo, serve una palla perfetta per il centravanti, che trova una buona elevazione e soprattutto riesce a girare la sfera dove Zavoli non può arrivare. L’ultima azione del match arriva nel recupero con un’occasione sempre da calcio d’angolo in favore de La Fiorita: dalla bandierina arriva un cross nel mezzo e, nel tentativo di contrastare l’attaccante gialloblu Semprini, Simone Riccardi colpisce il pallone che termina sfortunatamente in rete.

La vice-capolista, con una prestazione solida, merita complessivamente la vittoria, ma i Titani dimostrano ancora una volta di possedere carattere, capacità di reazione e spirito di squadra.

Campionato Sammarinese 2024-2025, 26. giornata | La Fiorita – San Marino Academy 4-1

SAN MARINO ACADEMY (3-4-3)

A. Casadei; M. Sancisi, M. Ciacci, F. Ciacci (58’ Giambalvo), S. Riccardi, Renzi (65’ N. Sancisi), M.Casadei, S. Gasperoni (84’ Grazioso) , M. Gasperoni (58’ Cervellini), Giacopetti, Molinari (65’ Santi)

A disposizione: Borasco; Tumidei

Allenatore: Matteo Cecchetti

LA FIORITA (3-5-2)

Zavoli; Mazzotti, Zazas Sanchez, Brighi, M. Gasperoni (65’ Zafferani), Lunadei (53’ Affonso), Cicarelli, Toccaceli (53’ Zaccaria), A. Riccardi, Massari (75’ Semprini), Olcese (53’ Ambrosini)

A disposizione: Vivan; F. Santi, Capozzi

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Alessandro Salvatori e Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Marcatori: 60’ Affonso, 65’ Mazzotti, 74’ Ambrosini, 86’ Giacopetti, 93’ aut. S. Riccardi

Ammoniti: 21’ A. Riccardi, 39’ S. Riccardi, 53’ M. Gasperoni, 77’ Ambrosini, 87’ Giambalvo, 88’ Brighi

Ufficio Stampa