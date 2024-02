San Marino. Under 22: terzo risultato utile consecutivo, con la Libertas termina 1-1

Prosegue nel suo buon periodo di forma la San Marino Academy U22, che chiude la serie di tre scontri diretti in chiave play-off con due vittorie ed un pareggio. L’ultimo, maturato sabato scorso nell’unico incontro programmato alle 18:15 per quel che concerne gli impegni della ventesima giornata di Campionato Sammarinese BKN301. Sfida delicata, quella con la Libertas – avanti di appena un punto rispetto ai Biancazzurrini. Il successivo impegno domenicale tra Domagnano e Faetano, che condividevano l’undicesimo posto in classifica (l’ultimo utile per la qualificazione alla post-season) ha reso ancor più determinante la gara dei ragazzi di Cecchetti ad Acquaviva.

Parte dalla panchina Famiglietti, non al meglio come capitan D’addario – comunque in campo dall’inizio. Un’indisponibilità dell’ultimo minuto porta fuori dai titolari Valli, avvicendato da Luvisi. A regalare il primo sussulto è la Libertas, trascinata dal debuttante Ulloa che arma il destro impreciso di Muci. La replica dell’Academy con un velenoso piazzato su cui si disimpegna bene Del Prete. A cavallo di metà frazione, due errori in impostazione inficiano sul risultato. Non genera conseguenze la palla persa in uscita da Giambalvo, anche per la buona presa terra di Borasco sulla staffilata di Monteleone. È pessima invece la gestione del possesso da parte di Del Prete, che si fa attaccare da Giacopetti – salvo ritardare troppo il rinvio. Il 17enne sigla così il suo primo gol in campionato, soffiando il pallone all’estremo della Libertas prima di depositarlo in fondo al sacco nel corso del 25’ del primo tempo.

L’Academy prova a capitalizzare l’inerzia favorevole, sfondando sulla corsia mancina con Severi che salta un uomo e scambia con Bortolotto. Il successivo traversone del laterale è sventato dal recupero di Moretti, decisivo nell’anticipo su Giacopetti. Prima dell’intervallo torna a provarci la Libertas. Il tiro-cross di Monteleone non spaventa Borasco, sollecitato in coda alla frazione. Su corner di Pari, Ulloa è bravissimo a coordinarsi per la girata mancina che il portiere sammarinese respinge con un prodigioso guizzo in contro tempo.

Al rientro in campo i Granata si dimostrano decisamente più concreti. Grieco ribalta l’azione dopo un anticipo su Giacopetti, avviando un’insistita manovra apparentemente sventata da Ciacci – che anticipa tutti sul cross radente in area piccola. È però Pari a controllare il pallone sulla trequarti, resistendo al contrasto di D’addario prima di sfruttare un rimpallo per impattare una rimbalzante al limite dell’area. Parabola beffarda che mette fuori causa Borasco e parità nel punteggio ristabilita. Quella di effettivi, infatti, resiste un altro minuto appena: Albani espelle Ottaviani dopo un diverbio con Nicolò Sancisi, sfociato forse in una reazione eccessiva.

Nonostante oltre mezz’ora in dieci uomini, la squadra di Borgo Maggiore continua a spingere. Basti vedere l’azione individuale di Ulloa, che spacca la traversa con un mancino a giro dalla media distanza, dopo esserci accentrato sul piede preferito. Nei venti minuti finali, recupero compreso, il pareggio – poi effettivamente omologato – dà l’idea di non poter resistere agli assalti dei due attacchi. Prima Famiglietti, appena entrato, non inquadra la porta dal limite; poi il solito Ulloa chiama in causa Borasco – bravo ad accartocciarsi. Poco più tardi D’addario non arriva a colpire al volo dal cuore dell’area di rigore l’invitante traversone di Molinari. La corsia mancina è la preferita per lo sviluppo dell’Academy, che al 77’ sfonda sulll’asse Famiglietti-Sarti, ma quest’ultimo pecca di precisione al momento dell’assist decisivo. Così la Libertas torna a provarci con Nicolini, impreciso quanto Famiglietti qualche minuto dopo. Non tremano i polsi a Borasco sulla punizione radente e potente di Muci all’88’, mentre è clamoroso quanto avviene al 90’+5’. Nella stessa azione, entrambe le squadre falliscono il colpo ferale. Prima Muci, che sfonda tra i centrali dell’Academy, deve arrendersi al riflesso di Borasco – che neutralizza in due tempi. Sul ribaltamento avviato proprio dal portiere sammarinese, De Luca arriva a concludere due volte verso lo specchio – ma Del Prete si fa trovare pronto. L’estremo della Libertas omologa, infine, il pareggio con un bell’intervento plastico sul terzo tentativo di De Luca a tempo scaduto.

Termina senza vincitori né vinti lo scontro diretto tra San Marino Academy e Libertas, che perdono terreno rispetto all’undicesimo posto – ora esclusiva del Domagnano. Nel proprio impegno domenicale, infatti, i Lupi hanno battuto di misura il Faetano al termine di un incontro povero di emozioni. I ragazzi di Cecchetti dovranno restare concentrati sul proprio obiettivo, ben consapevoli che all’orizzonte si profilano tanti incontri impegnativi. Da qui alla sosta di metà marzo, saranno ben sette le partite di campionato – che promettono nel prossimo mese di decidere tanto delle sorti del torneo, che si aggiornerà poi ad inizio aprile con la terzultima giornata.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 20. giornata | San Marino Academy – Libertas 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Borasco, Giambalvo (dal 63’ Sarti), Luvisi (dal 72’ Famiglietti), Bortolotto (dal 46’ Molinari), M. Sancisi, D’addario, Severi (dal 46’ Ciacci), Giacopetti, Zavoli, N. Sancisi, Casadei (dall’83’ De Luca)

A disposizione: Battistini, Grana, Renzi, Caddy

Allenatore: Matteo Cecchetti

LIBERTAS

Del Prete, Grieco, Moretti (dal 51’ Guglielmi), Monteleone (dal 61’ Corneli), Bianco (dal 61’ Tafa), Muci, Riccardi, Pari (dal 79’ Nicolini), Ottaviani, Ulloa (dal 79’ Ciccioni), Argenziano

A disposizione: Magnani, Xohxa, Grassi, Guancia

Allenatore: Floriano Sperindio

Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Alfonso Gallo e Manuel Bellavista

Quarto ufficiale: Laurentiu Ilie

Marcatori: 25’ Giacopetti, 58’ Pari

Ammoniti: Moretti, Severi, D’addario, M. Sancisi

Espulsi: Ottaviani

