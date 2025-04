San Marino. Under 22: testa al Cailungo. Marco Casadei: “Fondamentale fare punti”.

Dopo il match contro La Fiorita disputato nella scorsa giornata di campionato, gli Under 22 si preparano ad affrontare il Cailungo. “L’ultima gara ci ha lasciato la sensazione di aver perso un’opportunità – questo il pensiero del centrocampista Marco Casadei – ma ci ha anche dato conferme sulla nostra compattezza. Nel primo tempo ci siamo aiutati molto e si è visto in campo. Peccato essere calati nel secondo”.

Ora il focus è sul Cailungo, un avversario ostico che renderà la sfida ancora più intensa. “Sappiamo che sarà una partita diversa, con un maggiore livello di intensità e fisicità. In classifica siamo vicini e queste ultime partite saranno fondamentali per noi. Il nostro obiettivo è chiaro: non vogliamo arrivare ultimi”.

L’energia e la determinazione non mancano nel gruppo, come sottolinea il 77: “Siamo motivati e molto determinati, non vediamo l’ora di affrontare i prossimi avversari. Dobbiamo migliorare la nostra attenzione per restare concentrati sulla partita tutti i novanta minuti senza calare d’intensità”.

A livello personale, Marco ha un obiettivo ben preciso: “Voglio finalmente tirare fuori quel gol che mi manca, sarebbe una grande soddisfazione e un contributo importante per la squadra”.

Si gioca sabato alle 15:00 allo stadio “Crescentini” di Fiorentino. Diretta streaming fruibile su Titani.tv.

Ufficio Stampa