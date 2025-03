San Marino. Under 22: troppo Tre Fiori nella seconda di campionato

Neanche la seconda gara stagionale riserva punti agli Under 22, costretti a cedere ad un Tre Fiori che sfrutta abbondantemente la qualità del suo roster, e particolarmente quella dei suoi attaccanti. Si sblocca prestissimo la gara di Acquaviva. Sono passati esattamente 76 secondi dal fischio d’inizio quando Sami raccoglie una palla vagante al limite dell’area e di mezzo esterno destro la mette alle spalle di Alessandro Casadei. I ragazzi di Cecchetti provano ad assorbire velocemente la botta. Il colpo di testa di Simone Gasperoni su cross di Cervellini finisce a lato, mentre il destro a giro di Simone Santi dal limite manca di pochissimo il bersaglio, a Nardi immobile. Ma il Tre Fiori non se ne sta a guardare. Bernardi, in spaccata, non riesce a tramutate nel 2-0 il tiro-cross carico di veleno di Prandelli. Si rifarà poco dopo, il 10 gialloblù, raccogliendo l’assist geniale di Benedettini (dolce scucchiaiata dal limite dopo percussione) e spiazzando freddamente Casadei nel tu per tu. A metà frazione giunge il tris, originato da un controllo di palla troppo lungo da parte di Alessandro Casadei, subito punito da Benedettini, che insacca a porta vuota. Il portiere biancoazzurro si riscatta sulla girata di Pesaresi in area piccola, immediatamente prima che Simone Riccardi stringa troppo il compasso sul cross confezionatogli da Molinari dopo una scorribanda in fascia: palla sull’esterno della rete. È anche l’ultima diapositiva del primo tempo, mentre il secondo, sul piano delle azioni da gol, si apre con il rasoterra mancino che Benedettini scocca dal limite dell’area dopo una percussione di oltre trenta metri: Casadei blocca in due tempi. Scollinata l’ora di gioco, è il palo a salvare la San Marino Academy sul colpo di testa in solitaria di Prandelli, che poco dopo si riscatta raccogliendo il lancio profondo di Sami e battendo Casadei non appena entrato in area. Al 72’ è un riflesso di Nardi a preservare la porta del Tre Fiori sul cross di Simone Gasperoni deviato da Tomassoni, a serissimo rischio autorete. Sull’altro fronte, la formazione gialloblù colpisce il secondo palo di giornata con la trivela di Benedettini dal limite. A strettissimo giro, occasionissima per Prandelli su corner, ma il bomber ex Tre Fiori stavolta non trova la giusta coordinazione in area piccola. Rischia, la San Marino Academy, anche nei 5’ finali. Per due volte Casadei è provvidenziale su Errichiello: prima stoppando il giocatore del Tre Fiori nel tu per tu, poi mettendo le mani sulla sua conclusione ravvicinata dopo una poderosa sgroppata di Djadji.

Campionato Sammarinese 2024-25, 2. giornata | Tre Fiori – San Marino Academy 4-0

TRE FIORI

Nardi; Aguzzi (dal 55’ Ruocco), Benedettini (dall’82’ Pini), Bernardi, Dolcini (dal 64’ Errichiello), Pesaresi (dal 64’ Boldini), Prandelli (dall’82’ Djadji), Rea, Tomassoni, Manfroni, Sami

A disposizione: Castagnoli, Marino, Ciccione, Tomassini

Allenatore: Danilo Girolomoni

SAN MARINO ACADEMY

A. Casadei; F. Ciacci (dal 46’ Luvisi), M. Ciacci, M. Sancisi, S. Gasperoni, S. Riccardi (dal 46’ A. Riccardi), N. Sancisi (dal 46’ M. Gasperoni), Cervellini (dal 73’ Renzi), Molinari, Santi (dal 62’ Giambalvo), Giacopetti

A disposizione: Magnani, Rossi, M. Casadei, Tumidei

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Gianmarco Ercolani e Manuel Bellavista

Quarto ufficiale: Tommaso Balzano

Ammoniti: Molinari, Pesaresi, Cervellini, Giambalvo, S. Gasperoni

Marcatori: 2’ Sami, 14’ Bernardi, 23’ Benedettini, 67’ Prandelli

