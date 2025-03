San Marino. Uno sguardo che costruisce. Portofranco: un’offerta di aiuto allo studio come risposta a un bisogno educativo più grande. Venerdì 13 settembre, ore 18.00 Sala Montelupo

Uno sguardo che costruisce

Portofranco: un’offerta di aiuto allo studio come risposta

a un bisogno educativo piu? grande

Venerdi? 13 settembre, ore 18.00

Sala Montelupo

Piazza Filippo da Sterpeto, 3 – Domagnano

Venerdi? 13 settembre, alle ore 18.00, presso la Sala Montelupo di Domagnano l’Associazione Portofranco San Marino, nata con la mission di aiuto gratuito allo studio rivolto ai giovani nella fascia dalle Elementari alle Superiori, presentera? se stessa e l’attivita? dei suoi primi anni di vita, in apertura del nuovo anno scolastico 2024-2025.

Sara? l’occasione per ascoltare, dalla voce dei professori Gianni Mereghetti e Alberto Bonfanti (quest’ultimo insignito dell’onorificenza al merito della Repubblica dal Presidente Mattarella in riconoscimento del valore civico dell’attivita? svolta), responsabili di Portofranco Italia, quale spirito ha fatto nascere, gia? piu? di venti anni fa nel Milanese, l’associazione e come sta procedendo l’attivita? in tante citta? italiane.

D’altro canto Portofranco San Marino ripercorrera?, attraverso la voce della curatrice della recente pubblicazione Uno sguardo che costruisce prof.ssa Donatella Agostini, i primi passi dell’associazione di volontariato e il lavoro di questi anni svolto presso la Casa Terenzi di Domagnano. Nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 i ragazzi che, a seguito di un colloquio preventivo e orientativo, hanno frequentato Portofranco San Marino sono stati 65 (n.6 di Scuola Elementare, n.25 di Scuola Media e n. 34 di Scuola Superiore). L’attivita? e? stata condotta da 59 insegnanti volontari (n.5 studenti delle Superiori, n.5 studenti universitari, n.32 insegnanti in attivita? e n. 16 insegnanti in pensione). Il supporto e? stato assicurato da n. 7 volontari ausiliari.

In una societa? che sempre piu? si scontra con il problema educativo e la fragilita? dei giovani, Portofranco San Marino si pone, nella nostra comunita? sammarinese, non solo come aiuto allo studio, ma come risposta educativa piu? grande.

San Marino, 7 settembre 2024