San Marino: USC approva il bilancio e lancia “Vetrine Web” per dare visibilità digitale alle imprese associate

Si è svolta l’8 maggio l’Assemblea Generale dell’Unione Sammarinese Commercio Turismo e PMI (USC), in forma ordinaria e straordinaria, con un’ampia partecipazione e importanti novità per il mondo imprenditoriale sammarinese. All’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio 2024, l’aggiornamento dello statuto e il lancio ufficiale del progetto digitale “Vetrine Web”.

Ad aprire i lavori è stata la Presidente Marina Urbinati, che ha ricordato l’impegno del nuovo direttivo – in carica da maggio 2024 – in un contesto istituzionale complesso: «I tempi della pubblica amministrazione non sempre coincidono con quelli delle imprese – ha affermato – ma continuiamo a batterci perché le istanze delle PMI vengano ascoltate e affrontate».

Bilancio 2024 positivo e approvato all’unanimità

Durante l’assemblea è stato condiviso il bilancio dell’esercizio 2024, che evidenzia un saldo di gestione in crescita rispetto al 2023. Questo risultato ha consentito ulteriori investimenti nel processo di informatizzazione dell’associazione. Il documento è stato approvato all’unanimità dai presenti.

Statuto aggiornato: riconoscimento per società strutturate e codici etici

Tra i passaggi più significativi anche l’approvazione, sempre unanime, delle modifiche allo statuto USC, pensate per adeguare l’organizzazione alla trasformazione del tessuto imprenditoriale, che oggi vede sempre più aziende strutturate accanto alle tradizionali ditte individuali. Lo statuto aggiornato introduce inoltre il codice etico associativo e valorizza l’esperienza di chi ha ricoperto ruoli imprenditoriali attivi.

“Vetrine Web”: il digitale al servizio delle imprese

Grande attenzione ha suscitato la presentazione di “Vetrine Web”, la nuova iniziativa digitale dell’USC rivolta a rafforzare la visibilità online delle imprese associate. Il progetto prevede una pagina vetrina personalizzata per ogni azienda, ospitata direttamente sui server dell’Unione, offrendo così una presenza digitale efficace anche alle attività che ne sono sprovviste.

L’iniziativa nasce come naturale evoluzione del “Calendario Eventi a San Marino”, già tra i contenuti più visibili nelle ricerche online. «Mettiamo a disposizione la nostra visibilità per sostenere le imprese – ha spiegato la Presidente Urbinati – creando un canale digitale che aiuti ad intercettare pubblico e clienti anche oltre i confini della Repubblica».

Giovani e commercio: avanti con i progetti formativi

Il Vicepresidente Diego Valentini ha illustrato le attività dedicate alle nuove generazioni, sottolineando in particolare il progetto con il Liceo Economico di San Marino, che prevede percorsi di orientamento e stage aziendali per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e del commercio. «Dare continuità a queste esperienze è fondamentale per costruire il futuro dell’imprenditoria sammarinese», ha dichiarato Valentini.

Impegno e visione per il commercio del futuro

L’assemblea si è conclusa con un forte spirito di coesione e con la promessa di proseguire nel lavoro di rappresentanza e tutela del comparto commerciale. USC rinnova così la propria missione: essere un punto di riferimento per le PMI, promuovendo innovazione, partecipazione e visibilità.