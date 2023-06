San Marino. Uscita di Rete dalla maggioranza. L’intervento in Consiglio del 13.06.2023 di Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per la Cultura

.

‘‘Ho ascoltato gli interventi dei Segretari dimissionari e dei consiglieri che mi ha preceduto, è doveroso precisare alcune cose. Rispetto le scelte di Rete come gruppo, ma non credo nelle motivazioni che adduce, credo sia una scelta decisa da tempo, rispettabile, e può essere frutto anche di una strategia, la strategia di programmare un proprio percorso politico. E lo dico con rispetto che rivolgo e richiedo. Perchè è partita una strategia anche di comunicazione e su questa mi vorrei soffermare, perchè dimostra come sia possibile che l’attività sia coordinata e frutto di programmazione. La scelta di interrompere il proprio percorso non è basata su quanto detto finora. Siamo sempre stati capaci fin qui di arrivare a una sintesi a abbiamo compiuto passaggi importanti per il Paese, anche provenendo da punti di partenza differenti. E molto ancora si può fare.

Uno dei messaggi forti che avete mandato è sulla capacità di essere indipendenti. Allora io riconosco l’indipendenza, ma chiedo anche sia fatto altrettanto. Non mi piace quando si citano personaggi che fanno parte del mio o di altri partiti e anche voi che eravate i ‘Buriani boys’ lo dovreste capire. Io non vi ho mai giudicati per essere passati da quell’ufficio. Le vostre espressioni politiche le ho sempre prese come frutto di una vostra visione politica e pretendo rispettiate altrettanta indipendenza a me e altri politici. Abbiamo insieme combattuto azioni parte di un disegno criminale e vi richiamo su quella capacità . E vi dirò; non sarà agonia e come governo ci siamo impegnati a dimostrarlo in questo anno, potevamo trovare delle sintesi. Abbiamo iniziato già incontri con le parti sociali e proseguiremo qualora l’Aula confermerà la prosecuzione dell’esecutivo. Ci siamo già messi subito al lavoro per dare continuità e risposte. Occorrerà agire in tempi rapidi e quello che faremo sarà giudicato da voi e dalla cittadinanza. E’ vero, non c’è solo l’accordo Ue, che è un passaggio centrale ma non sufficiente, ma è sicuramente uno dei treni che passano una volta sola nella storia di un paese ed è un errore da non ripetere. Ci siamo già caduti nel 2006. E questa si è una sfida che sono pronto a discutere e a lavorare perchè il risultato si porti in tempi certi a casa.”

Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per la Cultura

Fonte Dire