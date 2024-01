San Marino. USL ENTRA A FAR PARTE DELLA CONFEDERAZIONE SINDACALE INTERNAZIONALE, ITUC: LA  FORZA DELL’UNIONE CHE FA EVOLVERE I DIRITTI  

USL ha chiesto nel 2023 e ottenuto a fine dello stesso anno l’adesione a ITUC, Confederazione Sinda cale Internazionale che rappresenta oltre 200 milioni di lavoratori di 340 organizzazioni affiliate di 169 paesi del mondo.

USL è orgogliosa di essere entrata a far parte, dopo aver aderito a ETUC, percorso durato diversi anni, quindi anche alla grande famiglia di ITUC.

In un mondo ormai completamente globalizzato è vitale sapersi muovere in contesti dai quali prendere coscienza e conoscenza di dinamiche lavorative e sociopolitiche diverse; così facendo si estendono gli strumenti per poter affrontare, con una visione più ampia, le problematiche lavorative interne alla nostra amata Repubblica.

“In questi anni in cui in maniera se vogliamo inedita rispetto al passato – ha dichiarato il Segretario Ge nerale di USL Francesca Busignani – ho preso parte a varie sedute dei comitati esecutivi di Etuc, ho po tuto toccare con mano che frequentando le Istituzioni Internazionali, osservando e trattando dinamiche e approcci differenti dal nostro, ci si interfaccia con situazioni che portano a ragionamenti più ampi, utili se riparametrati e calati sulla nostra realtà, per affrontare tematiche e problematiche del mondo del lavoro e socio-politiche interne. Sono quindi estremamente soddisfatta di aver intrapreso, assieme al Team di USL, il percorso di affiliazione a ITUC. Percorso portato avanti con tenacia che ci ha permesso in meno di un anno di essere membri effettivi del Sindacato Mondiale, che ha fra le sue iniziative la Rete di coo perazione sindacale allo sviluppo,TUDCN, il cui obiettivo principale è portare la prospettiva sinda cale nei dibattiti internazionali sulle politiche di sviluppo e migliorare il coordinamento e l’efficacia delle attività di cooperazione allo sviluppo dei sindacati.”

L’ITUC, costituita il 1° novembre 2006 dalla fusione della Confederazione internazionale dei sinda cati liberi, ICFTU, e della Confederazione mondiale del lavoro, WCL, fa risalire le sue origini alla Prima Internazionale, nota anche come Associazione Internazionale dei Lavoratori e nel 2014 ha commemorato il 150° anniversario della fondazione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori nel proprio Congresso mondiale tenutosi a Berlino. Sempre nel 2014, l’ITUC ha lanciato il Global Rights Index, che classifica le nazioni in base a 97 parametri relativi ai diritti dei lavoratori, come la libertà da condizioni violente e il diritto di sciopero e sindacalizzazione.

San Marino 15/01/2024 Unione Sammarinese Lavoratori