San Marino. USL: il sindacato si stringe attorno all’agente Mattia Ceccoli e alla collega

USL esprime la sua profonda vicinanza a Mattia che nella notte tra sabato e domenica è stato vittima di un terribile incidente mentre era in servizio.

Il Segretario della Federazione Pubblico Impiego di USL, Simona Mazza, è in costante contatto con i colleghi del Corpo di Polizia che a loro volta sono aggiornati in tempo reale rispetto alle condizioni del giovane.

Al momento la priorità è la sua completa guarigione, di qui il silenzio finora di USL che in questi primi giorni ha dato importanza soprattutto a questo aspetto. In queste ore delicate quindi siamo vicini, non soltanto pubblicamente, alla famiglia del giovane, a tutto il Corpo della Polizia Civile e alla Collega in servizio al momento dell’impatto, anche lei profondamente turbata dall’accaduto.

Come Sindacato abbiamo anche il dovere di ampliare il raggio della riflessione e mettere sul tavolo tutta una serie di ragionamenti perché sempre più il tema della sicurezza venga riportato al centro.

Ogni lavoratore dà un contributo più che prezioso alla società e merita dunque di essere tenuto nella più alta considerazione, ciò vale in particolar modo per chi è al servizio della collettività 24 ore su 24, feste incluse, per garantirne l’incolumità e spesso, trovandosi sulla strada, rischia la propria stessa vita pur di proteggere e aiutare gli altri.

Di tutto ciò dovremmo ricordarci sempre, non soltanto in questo frangente così tragico per Mattia, la sua famiglia, l’intero corpo della Polizia Civile e a ben vedere la comunità tutta.

È quindi fondamentale garantire a chi lavora in strada presidi di sicurezza ancora maggiori così come è imprescindibile una formazione adeguata ed un affiancamento costante dei colleghi ‘più anziani’ a quelli più giovani, considerato che l’esperienza è senza dubbio un valore aggiunto e può scongiurare gli scenari peggiori.

Ci teniamo a rivolgere uno speciale ringraziamento anche a tutti i Colleghi del Corpo, i medici, i paramedici e tutto il personale sanitario che, con grande umanità e professionalità, hanno prestato immediato soccorso a Mattia.

Siamo consapevoli che la strada verso la guarigione sarà una dura sfida per il giovane Agente, ma siamo certi che la sua determinazione e dedizione, lo aiuteranno nel percorso di guarigione; il nostro augurio è che si riprenda completamente, così come la collega.

San Marino, 15/04/2025

Unione Sammarinese Lavoratori – USL