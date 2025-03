San Marino. USL: Intelligenza Artificiale e diritti umani, nuove sfide per il mondo del lavoro

La mattina del 16 settembre USL organizza per i propri quadri un evento dedicato alla sicurezza sul lavoro e alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Quest’ultima apre certamente la porta a scenari nuovi e nuove opportunità ma come più volte abbiamo sottolineato, non si devono sottovalutare i potenziali rischi. Fa dunque piacere apprendere che nella seduta del Congresso di Stato dello scorso 27 agosto sia stata deliberata la firma della Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

Segno che San Marino intende condividere con l’Europa tutta una serie di tutele a ben vedere irrinunciabili con l’avvento dell’intelligenza artificiale. La Convenzione mira in primis ad assicurare che l’Intelligenza Artificiale rispetti i diritti delle persone. Mentre infatti da un lato tra le altre cose, l’intelligenza artificiale promette di aumentare le tutele sulla sicurezza dei lavoratori, dall’altro minaccia di mettere a rischio la loro privacy. Questo solo per fare un esempio perché la realtà è molto meno semplice di così ed è per questo che è cruciale coinvolgere anche le OOSS nel dibattitto sull’IA, al fine di analizzarne ogni possibile sfuma tura e prendere le dovute contromisure.

“I dati sull’occupazione – ha detto il Segretario Generale di USL Francesca Busignani – sono ad oggi più che confortanti ma proprio a causa delle nuove tecnologie moltissimi posti di lavoro potrebbero nei prossimi anni essere a rischio o addirittura sparire se non si gestisce tale transizione e non si mettono i giusti paletti. Chi anziché respingere ciò che viene avanti dall’IA, coglierà l’opportunità di usarla come strumento utile a restare sul mercato e crescere nel pieno rispetto dei lavoratori, eviterà tante preoccupazioni. Siamo però anche consapevoli di quanto siano proibitivi, per chi è piccolo, certi investimenti e cosa questi comportino dal punto di vista dell’ambient, visto che il consumo energetico è pur troppo ad oggi altissimo. Non sono temi tali da poter essere riassunti nel breve spazio di un comunicato, se ne parlerà la mattina del 16 presso la sala ex International dalle ore 9.00 con i Direttivi USL; chiaramente se chi non lavora volesse venire è il benvenuto. L’auspicio è che tale argomento sia oggetto di un tavolo ad hoc dove le OOSS possano fruttuosamente confrontarsi con Ass.ni di categoria e Governo”.

San Marino, 04/09/2024 Unione Sammarinese Lavoratori