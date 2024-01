San Marino. USL: L’SG BUSIGNANI SALUTA E RINGRAZIA L’AMICO MONTANARI E FA I MIGLIORI AUGURI AL NEO SG CDLS FRULLI  

In questi giorni il Segretario Generale CDLS Gianluca Montanari ha passato il testimone al neo Segretario Generale Milena Frulli.

“Tra le doti di un vero sindacalista, la prima è senz’altro quella di sapersi mettere in ascolto dell’altro, mantenendo quell’umanità e quel senso di appartenenza alla comunità che riesce a far trovare soluzioni di sistema, mai in un’ottica meramente numerica, ma di tutela “con buon senso”, e Gianluca Montanari queste doti le ha tutte – ha dichiarato l’SG di USL Francesca Busignani – Lui è, oltre che uno stimato collega, un grande amico che lascia una traccia impor tante, un modo di fare sindacato che sono sicura sarà preso come esempio per il futuro, per ché la sua è una preziosa eredità, che il neo SG Milena Frulli, così come da lei stessa citato, saprà cogliere a pieno.

Il valore aggiunto che Gianluca ha portato al sindacato, ha contribuito nel corso degli anni ad accrescere le tutele dei lavoratori ed è giusto e corretto dargli atto che l’avvio di quell’unità sindacale sulle grandi tematiche, richiesta a gran voce dai lavoratori, nasce anche dalla sua visione e dalla sua apertura, che ha dato vita ad un percorso di avvicinamento, pur nella consapevolezza delle nostre diversità, che sta dando i suoi frutti in termini di tutele e rapporti.

Collaborare con l’amico Gianluca, uomo di spessore e grande professionista, è stato un onore ed un piacere”.

Come USL abbiamo già avuto modo di lavorare con il nuovo Segretario Generale della CDLS, Milena Frulli, la seconda donna alla guida del sindacato CDLS e la quarta in tutta la storia sindacale sammarinese; si tratta di una persona molto preparata e di buon senso.

Siamo certi che anche assieme a lei troveremo quelle sinergie per difendere i lavoratori e per far evolvere i loro diritti. A lei vanno i nostri auguri di un proficuo lavoro ed anche di soddisfa zioni collettive e personali.

San Marino 29/01/2024 Unione Sammarinese Lavoratori – USL