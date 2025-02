San Marino. V Congresso Internazionale sulla nobiltà

Ad un anno dal Congresso Internazionale sugli Ordini Cavallereschi e i sistemi premiali, organizzato a San Marino dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in occasione del centenario dell’Ordine Equestre di Sant’Agata ed aperto dall’intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è in corso da ieri a Madrid il V Congresso Internazionale sulla Nobiltà.

Tale importante incontro internazionale è organizzato dall’Asociacion de Hidalgos de España, dal Ministero della Cultura – Archivio Storico della Nobiltà – dall’Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica e dall’International Commission for Orders of Chivalry.

In rappresentanza della Repubblica di San Marino, la dott.ssa Silvia Berti, Direttore del Cerimoniale Diplomatico, ha preso parte ai lavori del Congresso, presentando oggi la propria relazione circa gli “Ordini Equestri della Repubblica di San Marino”, dei quali gli Ecc.mi Capitani Reggenti sono Gran Maestri pro tempore.

L’intervento della dott.ssa Berti è stato particolarmente apprezzato, ed è emerso l’interesse verso gli Ordini Cavallereschi sammarinesi, che nonostante siano stati istituiti da oltre100 anni, sono presi come esempio da altri Stati, dimostrando la loro estrema attualità. È stata altresì l’occasione per far conoscere la cultura e i valori sammarinesi che si riflettono in questi Ordini Cavallereschi, improntati sulle nostre antiche tradizioni di democrazia e libertà.

Il Congresso Internazionale sulla Nobiltà, che ha come Presidente Onorario S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias Y Orleáns, Duque de Calabria, ha un carattere storico e sociale e viene celebrato in Spagna proprio perché in questo Regno ancora oggi la nobiltà è riconosciuta e tutelata. Fra gli oratori figurano anche gli Araldi di Stato di Paesi dove l’araldica pubblica e privata viene sostenuta e tutelata.

Durante il Congresso si terranno le assemblee dei più importanti organismi del mondo di scienze documentarie della storia quali l’International Commission for Order of Chivalry che ha il compito di decidere la validità degli ordini cavallereschi, fornendo la sua consulenza a varie Nazioni e dove la Dr.ssa Silvia Berti è il rappresentante di San Marino; l’International Academy of Genealogy, che studia scientificamente la genealogia con lo scopo di far conoscere le possibilità per rintracciare la vera storia della propria famiglia; la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique di cui fanno parte le più importanti organizzazioni di genealogia ed araldica del mondo che hanno il compito di organizzare i Congressi internazionali di Genealogia ed Araldica, con le autorità nazionali degli Stati.

San Marino, 10 maggio 2024/1723 d.f.R.