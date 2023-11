San Marino. Vento forte sul Titano. Sds Pedini Amati: ”E’ stata una situazione incredibile. Ci sono stati danni materiali. A rischio altre installazioni ed eventi all’aperto”

Il segretario di Stato con delega al Turismo ha dichiarato ai microfoni della televisione di stato: “È stata una situazione incredibile, ci sono stati anche danni materiali alle infrastrutture che dovevano essere installate. Abbiamo cercato di affrontare la situazione con le casette di Natale, come avete visto. Ci riserviamo di riprendere questa iniziativa e questo evento perché era davvero straordinario. Il problema è – continua Pedini Amati – che con questa situazione meteorologica, sono a rischio anche altre installazioni ed eventi che avevamo programmato per il prossimo mese all’aperto. Spero che la situazione migliori, anche per poter preparare il Natale delle Meraviglie. Dovendo rispettare dei tempi fissi per le diverse installazioni, questa situazione è un disagio per tutti, soprattutto per noi che abbiamo investito su San Marino per questo tipo di iniziative. Purtroppo, però, non possiamo farci nulla.”