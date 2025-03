San Marino. Verso Santiago: il cammino di Giovanni Francesco Ugolini e Andrea Paesini per un gemellaggio tra San Marino e il Cammino di Santiago

San Marino, 27 marzo 2025

Il Consigliere Giovanni Francesco Ugolini accompagnato dal suo amico fraterno il Gendarme Andrea Paesini, denominati “Ambasciatori del Cammino” dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, nel 2018 hanno intrapreso il Cammino Francese per Santiago di Compostela di 780 km, nel 2019 il Cammino Portoghese di 350 km, nel 2021 il Cammino del Nord di 830 km, nel 2022 il Cammino Primitivo di 350 km e nel 2023 il Cammino Inglese di 112 km.

Oggi i due amici hanno programmato il loro sesto cammino di oltre 1000 km che, con partenza il 1° aprile 2025 e arrivo il 7 maggio 2025, dopo 37 tappe, li porterà da Siviglia a Santiago.

Questa volta, dopo la conferma istituzionale di UGOLINI come Consigliere della Repubblica di San Marino, i due amici cercheranno di arrivare alla Cattedrale di Santiago di Compostela per incontrare l’arcivescovo di Santiago, Mons. Francisco Josè Prieto Fernàndes, ed il Sindaco, Goretti San Martin Rei, portandosi nello zaino, con un lavoro istituzionale precedentemente svolto in territorio, il saluto del Segretario di Stato al Turismo PEDINI Amati Federico per l’eventuale coronazione di gemellaggio che porti San Marino, con i suoi cammini, nella rete internazionale del Cammino di Santiago de Compostela, grazie anche alla collaborazione con il nuovo Vescovo BENEVENTI Domenico.

Tappe via della plata