San Marino, Via Gino Giacomini: parcheggi “selvaggi”, cittadini esasperati

Salve direttore volevo far presente a lei e a tutti i suoi elettori di cosa succede alla mattina in Via Gino Giacomini . Qualche mattina fa sono uscito a prendere i bidoni dell’immondizia e mi trovo una scena che spesso e volentieri si propone davanti al palazzo dove abito.

Un “signore” se così si può dire ha parcheggiato l’automobile quasi dentro la porta del palazzo. In più il camion che consegna la frutta e verdura al marchet la sociale ha invaso un area di proprietà privata.

Spero che dopo questo appunto sul suo giornale le forze dell’ordine facciano un sopralluogo alla mattina per vedere la situazione. La saluto e la ringrazio.

Lettera firmata