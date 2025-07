San Marino. Viabilità e Mappe Online: collaborazione tra Segreteria Territorio e Letvar per migliorare la mobilità 

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e la Segreteria di Stato Affari Interni della Repubblica di San Marino, insieme al Dipartimento Territorio e Ambiente e al Gruppo di Lavoro per la Sicurezza Stradale, hanno avviato una collaborazione con l’azienda sammarinese Letvar per affrontare e risolvere alcune criticità legate all’utilizzo delle principali app di navigazione digitale, come Google Maps, Apple Maps e Waze.

Sempre più spesso, infatti, gli utenti si affidano a questi strumenti per spostarsi all’interno e all’esterno del territorio sammarinese. Tuttavia, in diversi casi, i percorsi suggeriti risultano inadeguati: strade troppo strette, pendenze pericolose, itinerari non adatti ai mezzi pesanti o informazioni toponomastiche imprecise.

L’attenzione delle Segreterie di Stato di Stato coinvolte verso la cittadinanza si è tradotta in un progetto concreto e innovativo, volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza della mobilità, partendo proprio dalla correzione dei dati digitali. La prima criticità rilevata riguarda Strada del Fosso, in località Corianino, una via in forte pendenza indicata impropriamente come collegamento verso la costa adriatica. Una segnalazione che ha dato il via all’intero intervento.

Grazie al supporto tecnico di Letvar, sono stati attivati strumenti ufficiali per interfacciarsi direttamente con i portali di Google e Apple, riservati alle autorità pubbliche. Sono ora disponibili della Pubblica Amministrazione canali preferenziali su entrambe le piattaforme che permettono di inviare segnalazioni, chiusure stradali temporanee e modifiche permanenti alla rete viaria.

“La cura del territorio parte dai dettagli. Questo progetto dimostra come anche le tecnologie digitali, se ben gestite, possano diventare strumenti concreti di servizio pubblico e miglioramento della qualità della vita. La nostra attenzione alla cittadinanza passa anche da qui”, ha dichiarato il Segretario di Stato Matteo Ciacci.

Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha evidenziato: “Lo strumento che oggi presentiamo rappresenta un passo concreto e innovativo nell’ambito delle politiche per la sicurezza stradale e la gestione della viabilità. È stato pensato per risolvere con efficacia criticità legate alla circolazione. L’obiettivo è quello di governare in modo sempre più intelligente e integrato la mobilità sul nostro territorio, assicurando maggiore efficienza, controllo e soprattutto sicurezza per tutti i cittadini..”

“Siamo sviluppatori di app, ma prima di tutto siamo utenti. E come tali desideriamo che anche San Marino possa beneficiare di strumenti già disponibili oltreconfine. La collaborazione che presentiamo oggi consente allo Stato di migliorare l’esperienza d’uso delle principali app di navigazione, a vantaggio di residenti, lavoratori e turisti”, ha dichiarato Nicola Giancecchi, CEO di letvar.

I vantaggi concreti per la cittadinanza

Questo lavoro, svolto con metodo e costanza, permette oggi alla Pubblica Amministrazione di:

-segnalare in modo puntuale strade pericolose o non idonee;

-aggiornare la toponomastica e i tracciati stradali;

-comunicare in tempo reale chiusure temporanee per eventi, lavori o manifestazioni;

-analizzare dati su traffico, velocità e percorrenze;

-gestire meglio le emergenze e supportare le forze dell’ordine.

Le strade già corrette o in fase di aggiornamento comprendono:

-Strada del Fosso e Strada Genga del Salto (Faetano)

-Strada Prima Gualdaria (San Marino Città)

-Strada La Venezia (Chiesanuova)

-Via Ranco, Strada Lorioli, Via Radolfo da Castiglione, Via Ivo Andric (Domagnano)

-Via Fabrizio da Montebello, Via Giovanni Guiduccio, Costa dello Spino (Acquaviva)

Il progetto si apre anche alla collaborazione dei cittadini. Sul sito ufficiale gov.sm, alla sezione “Segnalazioni Territorio”, è disponibile un modulo per inviare osservazioni e suggerimenti relativi alle mappe online.

Un piccolo gesto che può generare un grande miglioramento per la mobilità quotidiana di tutti.

San Marino, 21 luglio 2025