San Marino. “Viaggio dell’Amicizia” in Cina 28 agosto – 8 settembre 2024

L’Associazione di Amicizia San Marino-Cina, in occasione del 75° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e del 25° anniversario del gemellaggio fra il Castello di Serravalle e la città cinese di Huangshan, sta proponendo un viaggio di gruppo in Cina dal 28 agosto all’8 settembre 2024, con prenotazione entro il 15 maggio 2024, organizzato in collaborazione con l’agenzia Colony Viaggi. Il programma prevede le seguenti tappe: Pechino – la culla dell’impero cinese, Chengdu – la città dei panda giganti, Shanghai – la metropoli più popolosa al mondo e Huangshan – la “Montagna Gialla” diventata patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1990. Il viaggio è aperto sia per i nostri associati che per chi desiderasse visitare il “Paese di mezzo” con una storia di oltre 3.000 anni, una delle culture più longeve al mondo. Si rammenta che ad oggi sia per i cittadini sammarinesi che per quelli italiani non è necessario il visto, ma è sufficiente il passaporto con almeno sei mesi di validità. Il viaggio sarà confermato una volta in cui verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Per qualsiasi informazione sul programma: Associazione di Amicizia San Marino-Cina 3318933266 / info@sanmarinochina.com oppure Colony Viaggi 0549908590 int. 3 (gruppi adulti e aziendali). Questa è un’ulteriore iniziativa promossa dalla Presidente dell’Associazione San Marino-Cina Barbara Terenzi, lieta di portare avanti il cammino intrapreso in ricordo del Dott. Gianfranco Terenzi, figura chiave per aver costruito passo dopo passo le basi per le importanti relazioni che ancora oggi legano i due Paesi e che ci coinvolgerà in un viaggio verso una cultura senza tempo.

Associazione di Amicizia San Marino – Cina