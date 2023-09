San Marino. Victor. D’Este: “Il gol un’emozione bellissima, lavoriamo duro ogni settimana per vincere” 

Un gol bellissimo di Nicholas D’Este, il primo in campionato per l’attaccante ex Mezzolara, ha regalato la prima e tanto attesa vittoria in Serie D per la Victor San Marino contro il Lentigione.

Palla recuperata nell’area avversaria e conclusione a giro con il mancino che si è insaccata sotto l’incrocio dei pali. “È stata un emozione bellissima, come rinascere, penso che ogni giocatore lavori duro e faccia sacrifici solo per vivere quegli attimi, quel tipo di emozioni” ha commentato il numero 96 biancazzurro, ricordando il momento del gol.

Domenica la formazione di Stefano Cassani affronterà la sua seconda trasferta stagionale contro il Sant’Angelo, che in tre giornate ha raccolto una vittoria e due sconfitte. D’Este afferma: “Domenica incontriamo sicuramente una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica con giocatori di categoria. Noi ci stiamo preparando bene e dovremo fare una partita coraggiosa senza dimenticare i nostri principi, anche perché ci aspetterà una tifoseria calda come quello che abbiamo incontrato a Pistoia”.

Ad agosto è arrivata l’ufficialità del suo arrivo sul Titano e si esprime così i suoi primi mesi alla Victor: “Mi sto trovando benissimo, i compagni mi hanno accolto a braccia aperte e ho trovato un ambiente tranquillo dove si può lavorare con serenità. Secondo me ci sono tutti i presupposti per fare un’ottima stagione, siamo una squadra forte e con un allenatore e uno staff preparato. Non ci poniamo obbiettivi, ogni domenica scendiamo in campo per cercare di fare la partita e vincere”.