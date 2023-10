San Marino. Victor, Onofri: “Sarà una gara difficile. Voglio ripagare la fiducia della società” 

È la vigilia della quinta giornata del Girone D di Serie D per la Victor San Marino, che giocherà l’anticipo sul campo di Acquaviva contro il San Giuliano City alle ore 15.00.

Dopo la vittoria sul campo del Sant’Angelo la formazione di Stefano Cassani vuole continuare sulle ali dell’entusiasmo a ottenere punti importanti per la classifica e lo farà contro una squadra che in settimana cambiato il proprio allenatore Manuel Iori, affidando la panchina ad Andrea Ciceri.

Tra i più positivi delle prime giornate c’è il nuovo arrivato Matteo Onofri, difensore classe 2004, impegnato con continuità dall’inizio. Il giocatore scuola Cesena ed ex Savignanese analizza la sfida che attenderà i biancazzurri domani pomeriggio: “Ci aspetterà una partita difficile, il cambio di allenatore non ci ha permesso di focalizzarci su alcuni aspetti tattici ma sappiamo che hanno giocatori con grande qualità e per questo dovremo stare molto attenti. Loro verranno in casa nostra cercando di ottenere più punti possibili”.

Uno degli aspetti che aveva caratterizzato la stagione in Eccellenza della Victor San Marino era stata anche la sua solidità in difesa, aspetto che Cassani sta già curando dettagliatamente anche in Serie D. “Veniamo da due clean sheet consecutivi, il salto di categoria personalmente si è sentito perché mi sono trovato ad affrontare attaccanti molto forti fisicamente. Come reparto ci stiamo aiutando molto e in all’evento lavoriamo per trovare sempre più compattezza. I compagni più esperi mi stanno aiutando molto, soprattutto sull’aspetto comunicativo in campo e come approcciarmi a stadi più caldi, come successo a Pistoia e Sant’Angelo. I loro consigli sono molto utili” ha commentato Onofri.

Dopo le due vittorie consecutive il numero 6 biancazzurro spera di poter continuare su questa strada: “Vengo da un periodo positivo, voglio continuare così e le mie buone prestazioni sono dovute anche alla fiducia che compagni e società mi stanno dando, voglio ripagarli. Qui alla Victor mi sono trovato bene sin da subito, c’è un clima molto sereno e anche in allenamento c’è tanta sintonia tra tutti noi”.