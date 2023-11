San Marino. Vigilia di derby in Coppa con l’uomo assist Luca Righini

Il Tre Penne è pronto a tornare in campo per l’andata dei quarti di finale di Coppa Titano BKN301, che proporrà la sfida contro la Libertas nel cosiddetto derby della Funivia.

Nell’ottava giornata di campionato per i ragazzi di Stefano Ceci è arrivato il pareggio per 1-1 contro il Cosmos, rete dei biancazzurri firmata dal colpo di testa di Barretta sull’ennesimo assist arrivato grazie a Luca Righini, autore del traversone.

È proprio il centrocampista di Città, ex della prossima partita, a commentare la prestazione di sabato pomeriggio. “C’è un po’ di rammarico, non tanto per il risultato, quanto perché non siamo riusciti a impostare il nostro ritmo e le trame di gioco. Questo ci rende consapevoli che potevamo fare di più e non accontentarci del pari, anche perché lottiamo sempre per essere nelle posizioni di vertice e arrivare in fondo alle competizioni” ha detto Righini.

Sul sintetico di Domagnano Tre Penne e Libertas si affronteranno per la prima volta in stagione, Righini si sofferma sugli avversari: “Sappiamo che i granata hanno a disposizione giocatori importanti e di qualità, sarà una partita tosta ma noi siamo sappiamo qual è la nostra forza e scenderemo in campo con la voglia di dare il massimo e fare bene”.

Foto ©FSGC