San Marino. Visita del Segretario di Stato Matteo Ciacci presso l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

Prosegue il ciclo di incontri che porteranno il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci a visitare tutti gli enti e gli uffici afferenti la Segreteria di Stato. Ieri, il Segretario di Stato Ciacci ha visitato la sede dell’Azienda Autonoma dello Stato per i Lavori Pubblici, un incontro significativo volto a rafforzare la collaborazione tra la Segreteria di Stato e l’ente responsabile della realizzazione e gestione delle opere pubbliche.

Durante la visita, il Segretario di Stato ha avuto l’opportunità di interfacciarsi con il Direttore dell’azienda l’Ing. Giuliana Barulli, discutendo le attuali sfide e le opportunità nel settore dei lavori pubblici. Nell’incontro si è sottolineata l’importanza di questa visita come gesto di apertura e dialogo, il Direttore Barulli ha poi illustrato l’operatività dell’Azienda che negli ultimi anni ha affrontato sfide importanti come l’accorpamento del settore verde pubblico e del settore tecnologico.

Un focus particolare è stato posto sull’importanza di una pianificazione efficiente e sostenibile, che possa rispondere alle esigenze della comunità e contribuire allo sviluppo economico del paese.

In seguito, il Segretario di Stato ha incontrato i dipendenti, entrando in contatto con la parte tecnica e operativa dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, che costituisce con il suo impegno la chiave per la realizzazione di infrastrutture moderne e sicure, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La visita si è conclusa con un impegno reciproco a rafforzare la sinergia tra la Segreteria di Stato e l’Azienda, per assicurare che i progetti siano portati avanti con efficacia e nel rispetto delle tempistiche e dei budget previsti.