San Marino. “Vita Sanctorum Marini et Leonis”, la dissertazione sull’antico manoscritto candidato al programma dell’UNESCO “Memoria nel Mondo”

Lectio Magistralis per la presentazione del testo millenario “Vita Sanctorum Marini et Leonis”,

da parte di S.E. l’Ambasciatrice Prof.ssa Maria Giovanna Fadiga e della Prof.ssa Meris Monti, ospiti alla serata del Soroptimist Club San Marino.

Un viaggio nella storia quello che si terrà mercoledì 28 febbraio alle ore 18,30, presso il Grand Hotel di San Marino, con la Lectio Magistralis “Ex universis Europe partibus: viaggio alle origini di San Marino attraverso un antico manoscritto”, che mostrerà come già più di mille anni addietro, il nostro Santo gettava le basi per una comunità civile e religiosa basata su valori attualissimi di pace, rispetto e giustizia.

Una lunga e minuziosa ricerca curata da Meris Monti, presidente della Commissione nazionale Unesco, e Maria Giovanna Fadiga, filologa e Ambasciatrice d’Italia a San Marino, che hannotoccato vari ambiti da quello storico a quello paleografico e testuale per far emergere un documento che costituisce un primo ed essenziale riferimento per l’esistenza stessa della Repubblica di San Marino, che tuttora conta gli anni nel proprio calendario a partire dalla Fondazione ad opera del Santo stesso, 301 d.C.

Nella recente visita del Capo dello Stato italiano, al Presidente Sergio Mattarella, è stato mostrato il prototipo del facsimile del manoscritto altomedievale F III 16, scritto a Bobbio e conservato a Torino nella Biblioteca Nazionale universitaria.

“Sono felice ed orgogliosa – dice Isabella Gumpert, Presidente Soroptimist San Marino– di avere con noi due studiose, donne di alta cultura, che ci donano l’occasione di approfondire e rivalutare il patrimonio dei valori che ci identificano da sempre”.

Va ricordato inoltre che le due studiose hanno collaborato alla stesura del documento elaborato dai rappresentanti delle Commissioni UNESCO di Italia, San Marino e Croazia e presentato alla Commissione Generale di Parigi il 30 novembre 2023 per la candidatura di iscrizione al Registro UNESCO Memory of the World.

