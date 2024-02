San Marino. Vittoria esterna per la Victor, Progresso superato 2-0

11’ giornata Serie D Girone D 2023/2024

Progresso 0-2 Victor San Marino

Progresso

Bizzini; Baccolini, M. Cocchi (25’st Sakaj), Hasanaj, Rossi, Ghebreselassie (25’st S. Cocchi), Selleri, Biguzzi, Di Piedi, Mele (1’st Barbieri), Matta

A disposizione: Cheli, Cantelli, Georgiev, Corzani, Panzacchi, Ferraresi

Allenatore: Matteo Vullo

Victor San Marino

Pazzini; Onofri, De Queiroz (6’st Lombardi), Tosi; Tommaso Benvenuti (46’st Michelucci), Haruna (31’st Lozza), Sabba, Sami, Bertolotti, Sollaku (6’st Carlini), D’Este (6’st Manara)

A disposizione: Gattuso, Gramellini, Arlotti, Lazzari

Allenatore: Stefano Cassani

Arbitro: Gervasi

Assistenti: Gigliotti – Mallimaci

Ammoniti: 20’pt Baccolini (P), 40’pt Sabba (V), 46’pt Mele (P), 35’st Manara (V), 36’st Biguzzi (P)

Marcatori: 28’pt rig. Sabba, 48’pt D’Este

STADIO COMUNALE ‘CARLA WEISZ’ (Castel Maggiore) – Cinismo e una difesa di ferro, ecco gli elementi chiave di questo Victor San Marino, che riesce a ottenere la vittoria anche a Castel Maggiore contro il Progresso nonostante le assenze di De Santis, Lattarulo e Morelli.

Prima azione del match per i biancazzurri, punizione di Sabba, il portiere avversario respinge coi pugni e Bertolotti sulla ribattuta manda alto. Ancora Victor in avanti, Sollaku con la corrente per Haruna, il tiro del numero 14 viene deviato in calcio d’angolo da Bizzini. Si fa vedere anche la formazione di casa, tiro di Baccolini e Pazzini vola per evitare il gol. La partita si sblocca al 28’: Haruna s’immola in area, viene atterrato e per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri Sabba non sbaglia, con l’estremo difensore avversario che aveva intuito la conclusione. Durante il recupero della prima frazione di gioco tre conclusioni della Victor, l’ultima, quella di Nicholas D’Este, è quella decisiva è arriva il 2-0 e sesto centro in stagione. Dopo pochi minuti l’attaccante è costretto ad uscire a causa di una brutta caduta.

Nella ripresa il Progresso prova a farsi vedere con Barbieri, conclusione che si spegne sull’esterno della rete. Ci prova anche il neo entrato Carlini, il tiro però è buono solo nell’idea. Alla mezzora Pazzini è provvidenziale e mantiene ancora una volta la rete inviolata.