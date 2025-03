San Marino. Volley, riscatto per  PromoPharma e Titan Services. Appuntamenti Cruciali per le Due Squadre nel Weekend

La brutta prestazione della PromoPharma a San Severino Marche ha lasciato l’amaro in bocca, ma i titani hanno la possibilità di rifarsi sabato prossimo al Pala Casadei. L’avversario di turno è il Montorio Teramo, una squadra giovane che ha già battuto i ragazzi di coach Marco Ricci all’andata, in un match dove gli errori hanno inciso sul risultato finale (3-1 per gli abruzzesi).

Coach Ricci è determinato a riprendersi e sfruttare questa partita come trampolino di lancio per il ritorno alla vittoria: “Dobbiamo prendere questa opportunità per rimetterci in carreggiata. – afferma Ricci. – Dobbiamo tirare fuori il nostro orgoglio per portare a casa una prestazione all’altezza. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti a lavorare duramente per ottenere un buon risultato.”

Con l’infermeria vuota e la consapevolezza di dover spingere nei momenti decisivi, la PromoPharma è pronta ad affrontare Montorio con determinazione. L’arbitraggio sarà affidato a Ciro Tramontano (1°) e Vieri Santin (2°), mentre il match avrà inizio sabato 22 marzo alle 17:30 a Serravalle.

Serie B Maschile – Classifica:

Nef Re Salmone Osimo 51 Sab Group San Mauro Pascoli 48 Paoloni Macerata 35 Novavolley Loreto 35 Sabini Castelferretti 33 Sir Safety Umbria Academy Assisi 33 PromoPharma 32 Querzoli Forlì 29 Sios Novavetro San Severino Marche 25 Battistelli Real Bottega 21 Montorio Teramo 20 T-Trade Group Falconara 20 Prime Cleaning Riccione 14 Romagna Banca Bellaria 3

Serie D femminile: Titan Services a Cattolica per il derby

Dopo una vittoria convincente per 3-0 contro Faenza, la Titan Services si prepara ad affrontare il derby con la Retina Cattolica, sabato 22 marzo alle 18:30. La partita si preannuncia stimolante, vista la giovane età e il buon gioco di squadra delle avversarie. La scorsa sfida, giocata in casa, ha visto le ragazze di Stefano Sarti prevalere al tie-break, ma coach Sarti sa che la sfida sarà tutt’altra storia: “Aver fatto bene con Faenza ci dà una bella spinta, ma Cattolica è una squadra tosta che ha fatto bene contro le prime della classifica”, ha dichiarato.

L’assenza di alcune giocatrici chiave, come Muccioli, Guerra, Pasolini, Ricciotti e forse anche Stimac, renderà la partita ancora più difficile. Tuttavia, la Titan Services dovrà fare affidamento sulla coesione del gruppo per compensare le mancanze e continuare il suo percorso positivo.

Serie D Femminile – Classifica:

Vtr Ke Car Rimini 42 Fenix Energia Faenza 39 Idea Volley Bellaria 38 Retina Cattolica 31 Alfonsine 28 Titan Services 25 Bcc Romagnolo Cesena 24 Unica Volley Rimini 24 Acerboli Santarcangelo 22 Figurella Rimini 17 Fusignano 10 Mosaico Ravenna 0

Prossima partita (giornata 18): Retina Cattolica – Titan Services, sabato 22 marzo alle 18.30 a Cattolica.

La stagione continua con emozioni, sfide e una determinazione crescente per entrambe le squadre, pronte a fare il salto di qualità nelle rispettive categorie.