San Marino. Volley, la PromoPharma cerca il colpo a Castelferretti per chiudere al sesto posto

Ultima giornata di campionato con un obiettivo chiaro: conquistare il sesto posto in classifica. La PromoPharma San Marino scende in campo sabato 10 maggio alle ore 17.30 a Castelferretti contro la Sabini, per l’ultimo atto della stagione di Serie B maschile.

All’andata fu una battaglia al cardiopalma, vinta dai Titani al tie-break. Questa volta, in palio c’è anche la possibilità di scavalcare proprio i marchigiani, distanti due soli punti in classifica.

«Abbiamo chiesto ai ragazzi di essere ambiziosi – dichiara l’allenatore Marco Ricci –. Castelferretti è una squadra tosta, difende molto e sbaglia poco. Il palleggiatore Giuliani è un elemento d’esperienza e Mancinelli da posto 4 è il terminale offensivo principale. Ma noi vogliamo ottenere il massimo da questo campionato».

La classifica

Osimo 62, 2. San Mauro Pascoli 61, 3. Assisi 49, 4. Loreto 48, 5. Macerata 48, 6. Castelferretti 47, 7. PromoPharma 45, 8. Forlì 40, 9. Real Bottega 29, 10. San Severino 29, 11. Teramo 23, 12. Falconara 23, 13. Riccione 16, 14. Bellaria 5.

Arbitri dell’incontro: Sara Rossi (1°), Federica Tosti (2°).

Serie D femminile, ultima in casa per Titan Services contro Santarcangelo

SERRAVALLE – Ultima partita della stagione anche per la Titan Services femminile di Serie D, che chiude il campionato mercoledì 7 maggio alle 20.30 al Pala Casadei di Serravalle contro Acerboli Santarcangelo.

Le sammarinesi, attualmente a quota 28 punti, vogliono chiudere con una buona prestazione davanti al proprio pubblico.

Classifica al 3 maggio