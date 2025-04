San Marino, volley. Serie B: per la PromoPharma c’è il Forlì. Serie D femminile: Titan Services in casa della capoclassifica

Serie B masch. Questo sabato al Pala Casadei di Serravalle sale il Forlì, squadra che insidia il sesto posto della PromoPharma a soli due punti di distacco. All’andata non ci fu partita: sammarinesi assolutamente fuori giri e netto 3 a 0 per i mercuriali. È il momento della rivincita? “Quella contro Forlì per me è sempre una partita un po’ particolare perché per sei anni ho vissuto in quella città ed ero un tecnico della squadra quando vivemmo il dramma della morte di Bovolenta – ricorda Marco Ricci, allenatore della PromoPharma. – All’andata, effettivamente, non fummo competitivi. Sabato giochiamo a casa nostra e, di fronte ai nostri tifosi, siamo chiamati a fornire una buona prestazione. Forlì è in un momento piuttosto positivo: sabato scorso ha battuto San Mauro Pascoli al tie-break. Conta su tutti giocatori esperti della categoria e ha nell’opposto Bigarelli il suo punto di forza. La rosa è completa e tosta ma noi cercheremo di lavorare sui loro punti deboli per batterli”. Tutti i giocatori sono a disposizione per questa partita. Arbitrano Letizia Verzoni (1° arbitro) ed Ernest Biniaszewski (2°).

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 56, Sab Group San Mauro Pascoli 52, Novavolley Loreto 41, Sabini Castelferretti 39, Sir Safety Umbria Academy Assisi 37, Paoloni Macerata 36, PromoPharma 36, Querzoli Forlì 34, Sios Novavetro San Severino Marche 28, Battistelli Real Bottega 23, Montorio Teramo 20, T-Trade Group Falconara 20, Prime Cleaning Riccione 16, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita (giornata 22). PromoPharma – Querzoli Forlì. Sabato 5 aprile alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. “Mission impossible” per la Titan Services? Sabato prossimo le ragazze di Stefano Sarti affrontano fuori casa la Ke Car capoclassifica e lo faranno senza poter contare su alcune delle giocatrici più rappresentative. All’andata vinsero le riminesi per 3 a 1. “Non so se sarà una “mission impossible” ma quello che so è che noi proveremo a giocare la nostra partita e faremo di tutto per dimostrare il nostro valore. Vorremmo giocarcela: questo è l’obiettivo. – Spiega un battagliero Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – La Ke Car è una squadra rodata e forte, costruita per vincere il campionato. Noi abbiamo altri obiettivi ed è un peccato aver dovuto fare a meno di tante giocatrici per tanto tempo. Anche sabato mancheranno la banda Ricciotti e il libero Pasolini mentre dovrebbero rientrare, seppur a mezzo servizio, le due centrali Muccioli e Guerra. Quest’anno non abbiamo quasi mai potuto avere una squadra “titolare” sul parquet. Il lato positivo di questa “sfortuna” è che ci ha consentito di vedere all’opera tante giovanissime che sono potute crescere proprio perché salite dalla panchina più spesso di quanto programmato”.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 48, Idea Volley Bellaria 44, Fenix Energia Faenza 42, Retina Cattolica 37, Alfonsine 32, Titan Services 28, Unica Volley Rimini 26, Bcc Romagnolo Cesena 26, Acerboli Santarcangelo 22, Figurella Rimini 20, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 1.

Prossima partita (giornata 20). Ke Car Rimini – Titan Services. Sabato 5 aprile alle 20.30 a Rimini.

Comunicato stampa