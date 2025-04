San Marino. W&D Racing Team al Paul Ricard per il via della stagione della GT4 European Series powered by Rafa Racing Club. Paolo e Davide Meloni in pista sul circuito francese con la BMW M4 G82

Il W&D Racing Team torna in pista questo fine settimana (11, 12 e 13 aprile) per il via della stagione 2025 della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club. Sul circuito del Paul Ricard ad alternarsi al volante della BMW M4 G82 della squadra sammarinese saranno nuovamente Paolo e Davide Meloni, che nella circostanza formeranno un equipaggio Pro-Am.

Per la seconda stagione di seguito padre e figlio correranno in coppia, prendendo parte a quello che è il campionato di riferimento riservato alle vetture GT4 a livello continentale. Da un lato Paolo porta con sé la sua esperienza, dal momento che nello stesso campionato ha fatto la sua prima apparizione nel 2016. Per un altro verso Davide ha dimostrato di avere tanta grinta e di sapere gestire bene ogni situazione.

In Francia ci sarà anche una novità al muretto dei box, che è quella della presenza del tedesco Jörg Müller, già protagonista nelle maggiori serie GT e Turismo oltre che vincitore delle 24 Ore del Nürburgring, Sebring e Spa, impegnato a seguire direttamente piloti e team.

Sul tracciato di Le Castellet il campionato di SRO Motorsports partirà con uno schieramento di 43 vetture in rappresentanza di dieci differenti marchi e 12 equipaggi nella sola Pro-Am.

Al Paul Ricard, lo scorso anno, Paolo e Davide Meloni avevano conquistato un sesto ed un quinto posto di classe, prima del podio di Spa dove entrambi erano riusciti ad agguantare un secondo piazzamento.

Il programma del weekend scatterà ufficialmente venerdì alle 17.40 con la prima delle due sessioni di prove libere della durata di un’ora, mentre la seconda sessione prenderà il via sabato mattina alle 8.30. Le qualifiche (due turni di 20 minuti), si svolgeranno alle 14. Entrambe le gare, anche esse di un’ora, sono in programma domenica a partire dalle 10.35 e dalle 16.30 e potranno essere seguite in live streaming su www.gt4europeanseries.com/watch-live.