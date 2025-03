San Marino. W&D Racing Team gioca in casa: Paolo e Davide Meloni in pista questo week-end a Misano nella GT4 European Series

LA SQUADRA SAMMARINESE AFFRONTA IL SECONDO APPUNTAMENTO DEL CAMPIONATO CONTINENTALE San Marino, 15 maggio 2024 Round numero due per la GT4 European Series powered by RAFA Racing Club, che a distanza di un mese e mezzo dal primo appuntamento del Paul Ricard, fa rotta questo fine settimana (17-19 maggio) verso Misano per il secondo dei sei doppi round della stagione con il pieno di iscritti ed uno schieramento di 49 vetture. Sulla propria pista di classe, Paolo e Davide Meloni si riconfermano come uno degli equipaggi Pro-Am da attenzionare. Padre e figlio si alterneranno nuovamente al volante della BMW M4 G82 schierata dal W&D Racing Team con cui sul circuito francese hanno conquistato nell’ordine un sesto ed un quinto posto di classe. Proprio a Misano nel 2023 la squadra sammarinese aveva festeggiato una vittoria: in quella circostanza ad andare a segno nella classe Am erano stati infatti Davide Meloni (quest’anno alla sua seconda stagione nel campionato di SRO Motorsports Group) e Max Tresoldi. A distanza di dieci mesi Meloni junior ci proverà di nuovo assieme a suo padre, puntando in ogni caso ad un risultato di rilievo in vista del prosieguo della stagione che successivamente farà tappa nell’ordine sulle piste di Spa-Francorchamps, Hockenheim e Monza, prima dell’epilogo di Jeddah alla fine di novembre. Il week-end di Misano inizierà venerdì con le prove libere e le pre-qualifiche. Sabato, a partire dalle 9.35, si svolgeranno le qualifiche. La prima delle due gare della durata di un’ora scatterà invece alle 16.35. Gara 2 prenderà infine il via domenica alle 12.15. Entrambe le gare verranno strasmesse in live streaming sul canale YouTube del campionato raggiungibile all’indirizzo www.youtube.com/ gtworld